Тіло пілота винесло на берег: у Кирилівці в море впав гелікоптер з окупантами

Два російські гелікоптери кружляли поблизу берега. Погода була туманною, і пілот одного з повітряних суден окупантів, ймовірно, не впорався з керуванням.

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У Кирилівці в море впав гелікоптер російських окупантів/ Міноборони РФ, скрін "Ріа-Мелітополь"

У смт Кирилівка біля Мелітополя Запорізької області впав у море гелікоптер з російськими окупантами. Тіло пілота викинуло на пляж.

Це сталося у четвер, 21 квітня, повідомляє в Telegram видання "РІА-Мелітополь" з посиланням на очевидців події.

Як розповіли очевидці, два російські гелікоптери кружляли над морем у районі бази відпочинку "Золотий берег". Погода була туманною, і пілот одного з повітряних суден окупантів, ймовірно, не впорався з керуванням.

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"Одна з "пташок" самоліквідувалася, впавши приблизно за 500 метрів від берега. Другий вертоліт К52 ще деякий час кружляв над "братиком", що тоне, потім полетів у бік Криму. Труп пілота затонулого гелікоптера хвилею винесло на центральний пляж Кирилівки", – йдеться у повідомленні.

Вибухи у Мелітополі

Нагадаємо, у центрі тимчасово окупованого Мелітополя на Запоріжжі вранці у понеділок, 3 квітня, підірвали автомобіль так званого "голови" смт Якимівка Максима Зубарєва. Колаборанта забрали до лікарні, він у важкому стані.

У ніч на 6 квітня в окупованому Мелітополі пролунали потужні вибухи. Повідомлялося, що "прильоти" були по військовій базі ворога, розташованій на аеродромі. Потужність вибухів була такою, що у деяких жителів відкривалися вікна від вибухової хвилі. Після "прильотів" у бік аеродрому промчали швидкі допомоги.

Також ввечері 6 квітня у Мелітополі пролунали потужні вибухи. Цими вибухами було знищене зосередження техніки та особового складу російських окупантів. Техніку російські загарбники звозили у це місце упродовж чотирьох днів, розповів законний мер Мелітополя Іван Федоров.

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