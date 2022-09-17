Тіло легендарного Яшки Циганкова знайшли в Ізюмі: окупанти вбили його ще навесні

Воїн ЗСУ, який був на фронті з 2014 року, трагічно загинув на початку березня під час оборони міста.
У звільненому Ізюмі Харківської області з-під завалів витягли тіло легендарного українського бійця Романа Косенка з позивним "Яшка Циганков", який загинув під час оборони міста.
Волонтер Анна Демиденко на своїй сторінці в Facebook повідомила, що Косенко загинув внаслідок ворожого авіанальоту на місто.
"Тебе змогла забрати у нас тільки крилата ракета, тому що ніяка русня не могла тебе вбити. Ракета в місті Ізюм 9 березня зупинила Яшку-Кіпіша! Тільки зараз тебе знайшов побратим і забрали додому", – написала Демиденко.
Військовослужбовець ЗСУ Юлій Терехов в Facebook додав, що Яшка Циганков загинув, стримуючи російських окупантів у вуличних боях за місто Ізюм.
"Впав як воїн, в бою зі зброєю в руках, борючись до останнього. Яшка загинув від ворожого авіанальоту, а його тіло залишилося під завалами будинку, зруйнованого потужним вибухом авіабомби", – написав він.
Смерть Яшки Циганкова
Нагадавши, український боєць загинув у місті Ізюм Харківської області 9 березня. Воїн боровся з терористами ще з початку війни на Донбасі.
"Він знав, що буде війна, і не сумнівався, що ми переможемо. Він віддав Себе Своєму народові. Спасибі за все, друже", - повідомив тоді журналіст Юрій Бутусов.
Останнє повідомлення Циганкова в соцмережах було про Ізюм. За день до смерті він просив допомогти медиків, готових до роботи в умовах вуличних боїв. Також він звертався до волонтерів допомогти "гуманітаркою" жителям міста.
Як повідомляв Главред, в бою з російськими окупантами в Донецькій області загинув молодший лейтенант Збройних сил України, колишній плавець і тренер в СК Зоря Володимир Улянський. 22 липня його проводили в останню дорогу в Миколаєві.
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