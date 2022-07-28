У бою проти окупантів героїчно загинув воїн-монах, який був розвідником

На фронті загинув український військовий-монах Роман Пеприк / Коллаж фото Генштаб ВСУ, украинская разведка, из открытых источников

У бою проти російських окупантів героїчно загинув воїн-монах Роман Пеприк. Він служив у розвідувальному батальйоні ЗСУ. Про це заявив митрополит Переяславського і Вишневського ПЦУ Олександр (Драбинко), повідомляє українська розвідка.

"У боях за волю України загинув ієромонах Православної церкви України Пимен (Роман Пеприк), який вдруге від початку війни з Росією став до лав захисників нашої держави та проходив службу в одному з розвідувальних батальйонів ЗС України", - йдеться у повідомленні.

Роман Пеприк прийняв чернечий постриг у ранньому віці. Він не зміг стояти осторонь захисту України та пішов на фронт добровольцем.

"З початком російської агресії, бувши патріотом своєї Батьківщини і правдивим християнином, монах Пимен, не лишаючи чернечих обітниць, пішов добровольцем захищати суверенітет та територіальну цілісність України. Виконував бойові завдання та брав безпосередню участь у боях на передовій", – йдеться у повідомленні.

Пеприк звільнився з військової служби, після чого став насельником монастиря під Києвом, а згодом - на Прикарпатті. Та влітку він зрозумів, що не може сидіти склавши руки і воювати проти російських окупантів.

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Як повідомляв Главред, в бою з російськими окупантами в Донецькій області загинув молодший лейтенант Збройних сил України, колишній плавець і тренер в СК Зоря Володимир Ульяницький. 22 липня його проводили в останню путь в Миколаєві.

Також ми писали, що в суворих боях з російськими агресорами трагічно загинув легендарний телеведучий музичного каналу М1 Карім Гуламов.

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