На Донбасі загинула Ольга Сімонова, яка відмовилася від громадянства РФ і захищала Україну

Ольга Сімонова загинула на Донеччині, захищаючи Україну / Facebook о. Симонової

На війні з РФ на Донбасі загинула військовослужбовиця 24-ї механізованої бригади ЗСУ імені Короля Данила Ольга Сімонова Сімба. Дівчина загинула, виконуючи бойове завдання. Декілька років тому вона приїхала з Росії, щоб захищати Україну. Відмовилася від російського паспорта, а на війні згодом стала командиром БМП.

Видання Новинарня пише, що про загибель Сімонової розповіли військові кореспонденти і колеги дівчини по службі. Вона загинула в районі міста Соледар у Донецькій області, виконуючи бойове завдання. Вибухнув вибуховий пристрій.

Ольга Сімонова у 2017 році під час служби у Збройних силах України отримала український паспорт. Вона стала першим контрактником ЗСУ-іноземцем, який отримав український паспорт. Від російського паспорта вона відмовилася.

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Ольга Сімонова / Facebook О. Симонової

Наприкінці 2018 року Сімонова пройшла навчання в Десні. Була старшим солдатом, доросла до сержанта і командира БМП.

Як стверджують журналісти, Ольга говорила, що вона родом з Челябінська. Дівчина до 2014 року політикою не цікавилася. Але коли побачила, який психоз стався через "Крим-наш" і дізналася про війну на Донбасі, обурилася такою ситуацією, зібрала речі і купила квиток до Києва в одну сторону.

Сімонова принципово відмовилася від громадянства Росії. Жодних російських документів у неї не залишилося, вона відправила їх разом з паспортом поштою замовним листом.

Війна Росії против України

У Донецькій області, захищаючи Україну від Росії, 8 вересня загинули шестеро бійців з міста Кам'янське, Дніпропетровська область.

"8 вересня в бойових діях у Волноваському районі Донецької області, спрямованих на забезпечення заходів з національної безпеки, оборони, відсічі та стримування збройної агресії, загинули старший сержант Полунін Андрій Володимирович, старший солдат Троян Олег Олегович, солдат Лисенко Владислав Миколайович, молодший сержант Філімонов Роман Олександрович, солдат Пархоменко Сергій Вікторович, молодший сержант Зубченко Василь Васильович", - повідомив мер Кам'янського Андрій Білоусов.

12 вересня в бою під Майорськом Донецької області загинув відомий танцюрист балету, соліст Національної опери, заслужений артист України Олександр Шаповал.

Шаповал став добровольцем ЗСУ після повномасштабного військового вторгнення Росії в Україну. Він був бійцем-гранатометником.

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