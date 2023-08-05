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Тіла чоловіка і трьох дітей не знайшли: у Грузії зсув забрав життя українки

Ангеліна Підвисоцька
5 серпня 2023, 16:22 оновлено 5 серпня, 16:43
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В результаті зсуву загинула українка Аліна Поліковська, яка раніше працювала на одному з українських телеканалів.
Аліна Поліковська
У Грузії в результаті зсуву загинула українка з чоловіком і трьома дітьми / Колаж: Главред, фото: facebook / Alina Polikovska

У Грузії стався сильний зсув. Він забрав життя українки. Це підтвердило Міністерство закордонних справ України, повідомляє hromadske.

Пізніше стало відомо, що загиблою українкою виявилася Аліна Поліковська, яка раніше працювала на одному з українських телеканалів. Про це повідомила її колега Ольга Артюшенко.

"Аліна була доброю, розумною, красивою – не дивно, що це зрозумів Заза і відвіз її до себе в Нідерланди. Вони мали велику чудову сім'ю в Утрехті", - написала Ольга.

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Hromadske повідомляє, що тіло Аліни вже знайшли. Однак рятувальники досі займаються пошуками тіл її чоловіка і дітей.

Аліна Поліковська 2 дні тому залишила свій останній пост на сторінці в Facebook. Вона згадала своїх рідних і написала, що ніякий курорт не зможе замінити дитячі канікули у бабусі в рідному Ніжині Чернігівської області.

Зсув ґрунту в Грузії

Масштабний зсув зійшов 3 серпня в районі курортного селища Шові у високогірному регіоні Рача. В результаті цього пошкоджені лінії електропередач, зруйновані дороги, мости. Десятки людей вважаються зниклими безвісти.

Вже відомо про 13 загиблих, ще 20 осіб до цих пір не вдалося знайти.

Президент України Володимир Зеленський висловив своє співчуття грузинському народу.

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