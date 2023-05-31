Прем'єр Грузії оскандалився, назвавши "справжню причину" нападу РФ на Україну

Гарібашвілі вважає, що Росія повномасштабним вторгненням нібито намагалася "захистити свою безпеку".

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Прем'єр Грузії оскандалився, виправдавши вторгнення РФ в Україну "прагненням України до вступу в НАТО"/ колаж: Главред, фото: УНІАН, Міноборони РФ

Прем'єрміністр Грузії Іраклій Гарібашвілі зробив чергову скандальну заяву. Він виправдав війну, яку розв’язала проти України країна-агресорка Росія, тим, що РФ нібито намагалася запобігти розширенню кордонів НАТО на схід і "захистити свою безпеку".

Гарібашвілі прямо висловив своє переконання у тому, що нібито війну спровокувало саме прагнення України вступити до НАТО. Про це грузинський прем’єр заявив під час виступу на Форумі глобальної безпеки у столиці Словаччини Братиславі, пише "Ехо Кавказу". Таким чином він повторив пропагандистську тезу, яку постійно використовує Кремль для виправдовування своїх кривавих злочинів проти українців.

"Я гадаю, що ви, як і аудиторія, добре знаєте. Однією з головних причин було НАТО, розширення НАТО, правильно? І багато інших причин", – відповів Гарібашвілі на запитання модераторів про те, чому Росія почала вторгнення в Україну у 2022 році.

На уточнююче запитання модераторів про те, чи вважає він, що це розширення НАТО спровокувало війну, Гарібашвілі назвав це однією з причин.

"Я не хочу спекулювати, не хочу цитувати заяви російського уряду. Але однією з причин було бажання України стати членом НАТО. Отже, ми бачимо наслідки", – сказав грузинський політик.

При цьому видання зазначає, що багато грузинських і європейських спостерігачів бачать у таких заявах грузинського прем’єра ознаки того, що влада Грузії готова відмовитися від євроатлантичної інтеграції.

Скандальні заяви Гарібашвілі

У червні 2022 року прем'єрміністр Грузії Іраклій Гарібашвілі сказав, що грузинська держава більше заслуговує на отримання статусу країни-кандидата в ЄС, ніж Україна та Молдова. На таку заяву грузинського політика відповів радник голова ОП Михайло Подоляк, який заявив, що Україна платить жахливу ціну за свій вибір бути серед країн Євросоюзу.

"Ніхто не записується в чергу на смерть від російських ракет, прем'єр Грузії Іраклій Гарібашвілі. Україна платить жахливу ціну за вибір бути європейською демократією", – сказав Подоляк.

Крім цього, у лютому 2023 року Гарібашвілі звинуватив Україну в спробі втягнути Грузію у війну з РФ. Він заявив, нібито українська влада хоче відкрити другий фронт і перекинути війну на територію Грузії.

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