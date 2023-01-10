Танки Leopard 2 та інша передова зброя: ЄС і НАТО підтримали потужну військову допомогу Україні

Захід повинен реагувати не тільки на прохання України щодо зброї, а й гарантувати ефективну роботу поставлених озброєнь, сказав Єнс Столтенберг.

Україна має отримати сучасну зброю для відбиття агресії Росії - Захід / Колаж Бундесвер, DVIDSHUB Flickr, Вікіпедія

Європейський Союз і НАТО підтримують відправку Україні всієї сучасної зброї, яка має допомогти країні захиститися від військової агресії Росії. Захід повинен не тільки реагувати на прохання Києва про надання потрібних озброєнь, а й забезпечити їх ефективну роботу.

Як повідомляє Інтерфакс-Україна, у вівторок, 10 січня, президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн і генеральний секретар Північноатлантичного альянсу Єнс Столтенберг заявили, що Захід підтримує постачання Києву всієї сучасної зброї, яка потрібна для захисту від російської військової агресії. Відповідь була дана на питання, в якому ставився акцент на передачі Україні німецьких танків Leopard 2.

"Україна повинна отримати все необхідне військове обладнання, яке їй потрібно, щоб вони були здатні захистити свою батьківщину. Це означає, звичайно, просунуті системи протиповітряної оборони, і іншого типу просунуте військове обладнання... Тому що вони також захищають основні принципи Хартії ООН і міжнародного права", - відзначила фон дер Ляйен.

Генеральний секретар Альянсу Столтенберг сказав, що з самого початку війни Захід постачає Україні сучасну зброю. Він привітав рішення країн-союзників Києва надати наступальне озброєння.

"Я вітаю нові оголошення США, Німеччини та Франції надавати нові типи броньованих машин та іншого типу озброєння Україні. Це важливо", - зазначив Столтенберг.

Крім того, він додав, що важливо реагувати не тільки на те, які системи озброєння потрібні Києву, але і забезпечити ефективну роботу переданої зброї.

"Я вітаю фокус на системах, але це не тільки про те, щоб додавати нові системи і платформи, а й гарантувати, що вони працюють, що ми надаємо боєприпаси, запасні частини, навчання, обслуговування систем, які вже є. Важливо реагувати не тільки на те, які нові системи потрібні Україні, а й гарантувати, що системи, які вже там, працюють так, як вони повинні, - підкреслив Єнс Столтенберг.

Військова допомога Заходу Україні

У Білому домі 5 січня за підсумками перемовин президента США Джо Байдена з канцлером ФРН Олафом Шольцем заявили, що Вашингтон і Берлін підтримуватимуть Україну стільки, скільки потрібно. Американці передають Києву БМП M2 Bradley, а ФРН - бойові машини піхоти Marder. Причому німці нададуть ще одну батарею ЗРК Patriot.

Президент Володимир Зеленський підтвердив, що Україна отримає ще одну систему ЗРК Patriot і потужну бронетехніку. Український гарант подякував Берліну та наголосив, що німецькі ППО відіграють вирішальну роль у перехопленні ракет агресора РФ.

Канцлер ФРН Олаф Шольц повідомив, що Німеччина буде готова передати Україні танки Leopard 2 у тому випадку, якщо таке рішення ухвалять її союзники. Німеччина сама не може піти на цей крок, оскільки побоюється наслідків.

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