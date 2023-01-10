Таємні агенти України виконують ризиковані диверсії в тилу РФ — NYT

Диверсанти проникають на окуповану Росією територію з місіями і навіть видають себе за солдатів РФ.

У тилу РФ влаштовують диверсії / facebook.com/alla.push

Воювати з російськими окупантами Україні допомагають бійці з Середньої Азії, Кавказу та представники інших етнічних меншин.

Як пише американська New York Times, більшість етнічних підрозділів мотивовані історичними образами на примусове виселення, розкуркулення і придушення з боку Москви.

"Самі добровольці кажуть, що діють з повного відома і відповідно до наказів української армії і спецслужб. Багато з їхніх операцій носять секретний характер, включаючи небезпечні розвідувальні або диверсійні місії в тилу росіян", — пише видання.

Зазначається, що порівняно із західними добровольцями, які захищають Україну в лавах інтернаціонального легіону ЗСУ, бійці з колишніх радянських республік "багато в чому навіть корисніші". Так, у них є лінгвістична перевага, оскільки більшість з них знає російську, а часто говорять і українською, що полегшує взаємодію з українськими військовими. Деякі, такі як група грузинів з легіону Кавказ, при цьому мають бойовий досвід, оскільки служили в Афганістані під керівництвом сил НАТО.

У підсумку "їх знання Росії і росіян, а також їх ненависть до Москви зробили добровольців хорошими таємними агентами для Києва", пише видання.

"Ми просто хочемо боротися проти росіян. Ми знаємо, що вони з себе представляють", — заявив виданню громадянин Киргизстану Алмаз Кудабек, який керує одним з нещодавно сформованих добровольчих батальйонів Туран. Підрозділ об'єднав представників тюркомовних етнічних груп з Кавказу, Середньої Азії (в основному Азербайджану, Киргизстану і Казахстану — прим. ред.) і Росії.

За його словами, члени його підрозділу проникають на окуповану Росією територію з диверсійними місіями і навіть видаючи себе за російських солдатів.

При цьому бійці таких підрозділів стикаються зі значними ризиками, враховуючи характер їх роботи в тилу ворога і часто — наявність російського громадянства. У разі розкриття російськими військами їх чекає жорстока розправа - як в цілому і практично будь-яких військових, захоплені росіянами, нагадує NYT.

Раніше повідомлялося, що в тилу російських окупантів, на захоплених територіях Херсонської області на Лівобережжі, бійці спецназу Збройних сил України проводять спеціальні операції.

Бійці загону спецназу з батальйону Братство на човнах перетинають Дніпро для проведення розвідки і диверсій в тилу ворога, йдеться в матеріалі The New York Times.

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