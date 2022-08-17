Український спецпідрозділ влаштовує диверсії в тилу окупантів: у ЗСУ розкрили деталі

Представник спецназу ЗСУ / David Guttenfelder/The New York Times

Підрозділи Збройних сил України організовують диверсії на окупованих РФ територіях Запорізької та Херсонської областей.

Про це на умовах анонімності розповів представник української армії, ім'я якого журналісти The New York Times не назвали з міркувань безпеки.

Він уточнив, що за операції в тилу російських окупантів відповідають два підрозділи у складі ЗСУ: Служба військової розвідки (ГУР) і Сили спеціальних операцій України.

Що відомо про успішні операції

Відзначається, що на окупованій території Запорізької області партизани зуміли отруїти російських військових, з яких 15 в результаті отруєння померли.

Крім того, в Херсонській області була організована диверсія, в результаті якої російські військові не змогли вкрасти 60 тисяч тонн українського зерна.

Підкреслюється, що українські партизани стояли за вибухом, який вивів з ладу залізничний міст, що з'єднує місто Мелітополь з Кримом. Це зупинило постачання військової техніки в Запорізьку область.

Нагадаємо, раніше стали відомі нові подробиці вибухів на військовій базі окупантів на півночі захопленого Росією Криму.

За вибухами на військовій базі в Травневому Джанкойського району стоїть "Елітний український підрозділ", що діяло в тилу ворога, заявив український високопосадовець, якого цитує The New York Times.

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