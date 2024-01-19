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"Тарантул" пішов під воду: в результаті ударів в Севастополі затонув корвет РФ

Олексій Тесля
19 січня 2024, 08:19
Українські удари наприкінці грудня 2023 року потопили російський корвет класу "Тарантул".
Тарантул
ЗСУ затопили російський корвет "Тарантул" / Колаж: Главред, Фото: maquetland.com, УНІАН

У грудні 2023 року в результаті українських ударів в окупованому Севастополі був затоплений російський корвет класу "Тарантул".

Як говориться в огляді Інституту вивчення війни (ISW), українські партизани та супутникові знімки підтвердили, що українські удари по окупованому Криму наприкінці грудня 2023 року потопили російський корвет класу "Тарантул" поблизу Севастополя.

При цьому російські і кримські окупаційні чиновники стверджували, що російські війська нібито відбили удари українських повітряних і морських безпілотників по Севастополю 28 і 30 грудня 2023 року.

відео дня
Тарантул
/ t.me/atesh_ua

Що відомо про корвете "Тарантул"

Українські партизани виявили затонулий корвет класу "Тарантул" у Графській бухті Севастополя. Супутникові знімки з координатами, надані партизанами, підтверджують, що корвет затонув між 28 і 31 грудня 2023 року.

Як уточнили партизани з Атеш, затоплений корвет був захоплений окупантами під час захоплення Криму РФ. Він активно використовувався ними в бойових цілях.

Удари по окупантах у Криму

В Євпаторії та Севастополі 4 січня пролунали вибухи. Російські загарбники перекривали Кримський міст. Одна з українських ракет вдарила по командному пункту зв'язку в Юхариній балці в Севастополі.

У Збройних силах України підтвердили удар по командному пункту військ Росії в Севастополі. Командувач повітряними силами Микола Олещук подякував учасникам операції за успішну роботу.

Через деякий час з'явилися нові деталі удару ЗСУ по Криму. Представник українських військ Наталія Гуменюк повідомила про серйозне пошкодження системи захисту на Кримському півострові. Окупанти змушені її переформатувати.

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Севастополь ЗСУ Чорноморський флот новини Криму війна Росії та України
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