Танкові полки йдуть на штурм: РФ вибрала нову ціль – у ЗСУ назвали напрямок

Окупаційні війська РФ намагаються активно штурмувати по всій лінії фронту, розповів Олександр Штупун.

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РФ намагається оточити і захопити Авдіївку / Колаж: Главред, фото: Facebook П .Жебрівський, міноборони РФ (ілюстративне фото)

Попри колосальні втрати, російські окупанти прагнуть оточити і захопити Авдіївку Донецької області, заявив голова Авдіївської міської військової адміністрації Віталій Барабаш.

Як підкреслив він в ефірі інформаційного телемарафону, лише за грудень на Авдіївському напрямку ворог втратив понад 100 одиниць броньованої техніки, проте є дані про підтягування ворогом чергового танкового полку в район Макіївки.

Він нагадав, що Макіївка від Авдіївки через Ясинувату знаходиться на відстані 40-45 км і для танкового підрозділу подалати цю відстань колоною можна максимум за півдня.

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При цьому чиновник уточнив, що за останній час на Авдіївському напрямку в основному знищуються найсучасніші танки РФ Т-90 "Прорив". Він також додав, що особовий склад не є проблемою для ворога – на Авдіївському напрямку сконцентровано близько 40 тисяч окупантів.

Барабаш каже, що ворожі штурми відбуваються щодня і майже цілодобово – окупанти йдуть не по 40 осіб на штурм, як раніше, а до 10 осіб.

Бої за Авдіївку: що кажуть у Силах оборони

У свою чергу прес-секретар Об'єднаного прес-центру Сил оборони Таврійського напрямку Олександр Штупун підтвердив, що російські окупаційні війська намагаються оточити Авдіївку.

"Ворог найбільш активний на Мар'їнському та Авдіївському напрямках. Зокрема, намагається оточити Авдіївку, і зараз у нього з'явилася мета - намагається зайти в Новомихайлівку, щоб повністю її взяти", - зазначив він.

Штупун розповів, що три дні поспіль російські терористи активно завдають авіаударів, за минулу добу - 41 випадок. Також окупанти продовжують активні штурмові та наступальні дії - 51 випадок за неділю, 14 січня.

"Знову задіють бронетехніку. Якщо говорити про середньодобову кількість бойових зіткнень, то тримається на рівні близько 50 вже тиждень в зоні ОСУВ "Таврія". І найбільше зіткнень на Авдіївському та Мар'їнському напрямках", - додав він.

Ситуація на Авдіївському напрямку

Раніше повідомлялося про те, що ЗСУ захопили позиції РФ під Авдіївкою. Вдалими діями відзначилася президентська бригада імені гетьмана Богдана Хмельницького.

Також керівник Авдіївської МВА Віталій Барабаш повідомив про зміну тактики російської окупаційної армії в цій області. Ворог фокусується на декількох напрямках, намагаючись точково прорвати оборону. Ситуація важка, але українські захисники тримають лінію оборони навколо міста.

За оцінкою полковника Тармо Кундла, активізація російських окупаційних військ не дозволить їм отримати стратегічну перевагу. Падіння Авдіївки, якщо воно відбудеться, буде тактичним успіхом, а не стратегічним.

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