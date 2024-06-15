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Там найінтенсивніші штурми: названо напрямок на фронті, де дуже складна ситуація

Ангеліна Підвисоцька
15 червня 2024, 00:28оновлено 15 червня, 01:09
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Російські окупанти лише на одному напрямку здійснили 29 штурмових та наступальних дій.
Там найінтенсивніші штурми: названо напрямок на фронті, де дуже складна ситуація
РФ наступає на Покровському напрямку / Колаж: Главред, фото: 53 окрема механізована бригада імені князя Володимира Мономаха, Оперативне командування "Захід"

Російські окупанти інтенсивно атакують українські позиції на Покровському напрямку. Ситуація на цій ділянці фронту дуже складна. Про це повідомляє Генштаб ЗСУ.

Лише за день ворог здійснив 29 штурмових та наступальних дій. Найбільш активні штурми були у районі Новоолександрівки, Сокола та Новопокровського.

"Загалом, 17 атак на напрямку українські захисники вже відбили, ще 12 боєзіткнень – тривають. Ситуація складна, проте контрольована Силами оборони. Наші воїни докладають зусиль для недопущення просування противника в глибину української території", - йдеться у повідомленні.

відео дня

За день втрати РФ лише на цьому напрямку - мінімум 263 вбитих та поранених окупантів. Ще декілька росіян здалися у полон.

ЗСУ знищили:

  • один танк,
  • три артилерійських системи,
  • вісім автомобілів,
  • п'ять ББМ.

Також було пошкоджено два автомобіля, п’ять ББМ, два танки і три ворожих гармати.

Контратаки ЗСУ на Харківщині - що відомо

Напередодні стало відомо, що Сили оборони України проводять активні контратаки на Харківському напрямку на фоні обмежених наземних атак РФ на північ та північний схід від Харкова.

До цього українські сили здійснили контратаку на північ і північний схід від міста Харкова. Окупанти намагались заперечити успіхи ЗСУ, однак самі ж опинилися у "глухому куті".

Успішні дії ЗСУ в ході зіткнення з мотострілковим полком РФ, фактично, ліквідували 90% його особового складу. Після цього інші окупанти відмовилися йти на штурм в напрямку Вовчанська.

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