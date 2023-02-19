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"Ситуація дуже непроста": Зеленський терміново провів засідання Ставки у новому форматі

19 лютого 2023, 22:03
Глава держави повідомив, що головнокомандувач доповів щодо ситуації на фронті, однак особливий акцент був на мобілізації.
'Ситуація дуже непроста': Зеленський терміново провів засідання Ставки у новому форматі
Зеленський терміново провів засідання Ставки / president.gov.ua

Президент України Володимир Зеленський сьогодні, 19 лютого, провів важливе засідання Ставки верховного головнокомандувача. Про це український гарант розповів під час свого вечірнього відеозвернення.

"Провів засідання Ставки в новому, розширеному форматі. Доповідали і Головнокомандувач, і командувачі напрямків, і були доповіді безпосередньо з передової. Ми вирівнюємо ситуацію, робимо все, щоб підготувати наші дії – заплановані на перспективу, на найближчу перспективу", - заявив Зеленський.

Глава держави повідомив, що головнокомандувач доповів щодо ситуації на фронті, однак особливий акцент був на мобілізації.

відео дня

"Заслухав докладні доповіді на Ставці щодо кожної бойової позиції, кожного найгарячішого напрямку. Бахмутський напрямок, ОСУВ "Хортиця" – була доповідь командувача генерала Сирського. Як захищаємо наші позиції, як посилюємо саме цей напрямок і скільки забираємо сил ворога", - додав він.

Як зазначив український гарант, ситуація на Вугледарському напрямку дуже непроста. Проте ЗСУ боряться та завдають шалених втрат окупантам.

"Ситуація дуже непроста. Боремось. Ламаємо окупанта й завдаємо Росії надзвичайно відчутних втрат. Ще раз і ще раз повторюю: що більше Росія втратить саме там, саме на Донбасі – Бахмут, Вугледар, Мар’їнка, Кремінна, то швидше зможемо завершити цю війну перемогою України", - наголосив президент.

За словами Зеленського, ситуація на півдні без змін, військові контролюють всі можливі перспективи. Також на Ставці обов'язково обговорили північний напрямок, Київ. Президент підкреслив, що ситуація повністю під контролем, як і по всьому північному кордону.

Він додав, що обговорювались також воєнні питання, деталі дій розвідки.

"Це те, в чому всього не розкажеш. Але хочу, щоб саме зараз у наших людей була передбачуваність. І відчуття – відчуття, що Україна рухається до своїх цілей", - підкреслив президент.

Загроза наступу Росії на Донбасі

Представник Головного управління розвідки Міноборони Андрій Черняк раніше заявив, що російські окупаційні війська стягують війська на фронт на сході України і готуються до переходу в наступ. Як сказали в розвідці, Путін поставив своїм військам завдання окупувати всі райони Донецької та Луганської областей до березня.

Міністр оборони Олексій Резніков сказав, що окупанти Росії можуть почати наступати до 24 лютого. Сили оборони України готові відбивати атаки. У напрямку Харкова ворог поки не сформував ударних угруповань, проте їх поява там не виключена.

Керівник Луганської ОВА Сергій Гайдай говорив, що ситуація в регіоні складна, але контрольована. Війська РФ готуються до наступу і продовжують контролювати Белогоровку. Ворог намагається знайти слабкі місця в обороні української армії.

Дивіться відео ТСН про ситуацію на фронті

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війна в Україні Володимир Зеленський війна Росії та України
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