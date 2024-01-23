Такої зброї в нас ще не було: в Міноборони розповіли про підсумки 'Рамштайну'

В Міноборони поділілись гарними новинами за підсумками 18-го засідання групи з оборони України у форматі "Рамштайн".

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В Міноборони розповіли про підсумки засідання "Рамштайну" / Колаж Главред, фото: УНІАН, Міноборони України

Україна в 2024 році отримає нову зброю, яка допоможе уражати російські військові об'єкти та їхні логістичні вузли. Про це повідомив речник Міністерства оборони Ілларіон Павлюк після 18-ї зустрічі Контактної групи з оборони України у форматі "Рамштайн", яка відбулася у вівторок 23 січня в онлайн-форматі. Українську делегацію очолив міністр оборони Рустем Умєров.

"Ми почули достатньо важливих заяв від партнерів, достатньо важливих зобов’язань, щоб сказати, що потужна підтримка України триватиме і далі", – сказав Ілларіон Павлюк за підсумками зустрічі.

Павлюк зазначив, що Україна отримає від партнерів зброю, яка є надзвичайно важливою для ефективного ураження ворога як на передовій, так і в глибині території ворога. Також ця зброя допоможе знищувати російські логістичні центи.

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Серед іншого, були дані обіцянки щодо постачання Україні зброї дальнього радіусу дії.

"Є цілковите розуміння партнерів, що нам ця зброя потрібна і зобов’язання працювати над тим, аби надавати Україні більше зброї для подібних ударів", – зазначив Ілларіон Павлюк.

Водночас, полковник Геннадій Коваленко, начальник Департаменту міжнародного оборонного співробітництва Міністерства оборони України, підкреслив, що ця зустріч є можливістю для України передати своїм союзникам ряд важливих повідомлень, зокрема - про ситуацію на фронті.

Він зазначив, що у зустрічі взяли участь представники понад 50 країн.

За словами начальника Департаменту міжнародного оборонного співробітництва, також обговорювалося питання про посилення оборонної спроможності України в рамках авіаційної, протиповітряної, артилерійської та морської коаліцій. Наприклад, щодо авіаційної коаліції, крім зобов'язань щодо постачання літаків F-16, обговорювалася можливість отримання додаткових гелікоптерів від союзників.

Засідання у форматі "Рамштайн"

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, міністр оборони України Рустем Умєров заявив, що наявність достатніх обсягів техніки, боєприпасів, технічного обслуговування та запасних частин є критично важливою для досягнення успіху.

За даними міністра, російське військово-політичне командування готове втрачати близько 400 своїх військових за кожен квадратний кілометр української території.

Учасники Контактної групи з питань оборони України у форматі "Рамштайн" під час 17-го засідання 22 листопада 2023 року домовилися про створення коаліції для забезпечення України засобами протиповітряної оборони.

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