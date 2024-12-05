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"Такого не було": росіяни почали відправляти на штурми ув'язнених жінок

Віталій Кірсанов
5 грудня 2024, 19:25
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Зазвичай жінок в армії ворога залучали до меддопомоги, підрозділів зв'язку чи забезпечення, але тепер - ще й до штурмів.
Ув'язнені жінки, шторм Z
Ув'язнених росіянок почали відправляти в штурми / колаж: Главред, фото: УНІАН, Арміяінформ

Коротко:

  • Ці жінки поки що не потрапляли в полон до українських бійців
  • Росіяни формують загони "Шторм Z" із засуджених

Росія почала залучати жінок із місць позбавлення волі до штурмових дій в Україні. Про це заявив речник оперативно-стратегічного угруповання військ (ОСГВ) "Хортиця" Назар Волошин в ефірі телемарафону.

"Такого раніше помічено не було, проте зараз є інформація, що якраз ворог застосовує такий людський ресурс, що жінки беруть участь у штурмових діях", - заявив Волошин.

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Він зазначив, що ці жінки поки що не потрапляли в полон до українських бійців.

"Це колишні ув'язнені із загонів "Шторм", ці загони у росіян якраз формуються із засуджених", - додав він.

За словами Волошина, зазвичай жінок в армії ворога залучають до меддопомоги, підрозділів зв'язку або забезпечення, але останнім часом - ще й до штурмів.

Фронтові зведення - останні новини

Як повідомляв Главред, російські війська намагаються витіснити українських військових із Курської області. Але атаки російської армії закінчуються тим, що ворог сам зазнає великих втрат. Російська армія під час своїх атак втрачає дуже багато особового складу і техніки.

Полковник запасу ЗСУ Роман Світан заявив, що Сили оборони України скували на Курському напрямку близько 50 тисяч російських військових. За його словами, українські захисники не тільки сковують ворогів, а й знищують їх.

Збройні сили України організували контратаку в Курській області Росії. У результаті атаки танки та інші сили щонайменше з трьох українських підрозділів (17-ї важкої механізованої, 21-ї механізованої та 80-ї десантно-штурмової бригад) просунулися на південну околицю села Дар'їно.

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Що таке "Шторм Z"

Про те, що міноборони РФ формує підрозділи "Шторм Z" з ув'язнених, розповідав представник східного угруповання військ ЗСУ Сергій Череватий у травні 2023 року.
За його словами, у так звані роти "Шторм Z" входять ті, у кого є проблеми із законом.
Наприкінці травня 2023 року військовий ЗСУ, який воює на Сватівському напрямку в Луганській області, Юрій Федоренко додав, що окупанти почали застосовувати додаткову живу силу, таку як "Шторм Z". Це люди, які були позбавлені свободи. Їх збирають у великій кількості та долучають до регулярних підрозділів російських окупаційних військ.

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війна в Україні штурми жінка
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