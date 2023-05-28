"М'ясні штурми": росіяни кинули в бій нову ПВК "Шторм Z"

Ув'язнених із колоній Росії надсилають до регулярних підрозділів окупаційних військ.

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Окупанти кинули в бій нову ПВК "Шторм Z"/ Колаж: Главред, фото: Міноборони РФ

Окупанти почали застосовувати додаткову живу силу, таку як "Шторм Z". Це люди, які були позбавлені волі на території країни-агресорки Росії. Їх збирають у великій кількості і долучають до регулярних підрозділів російських окупаційних військ.

"Застосовують переважно для так званих "м'ясних штурмів". Тобто завдання саме цих "військовослужбовців", якщо так можна про них сказати – максимально наблизитись до Сил оборони і "закопатися" хоча б на штик лопати. Потім вони ліквідуються, на їх місце приходять наступні", - про це в ефірі національного телемарафону Єдині новини розповів військовий ЗСУ, який воює на Сватівському напрямку на Луганщині, Юрій Федоренко.

За словами військового, таких "м'ясних штурмів" може бути 10-12 за один день, плюс додатково вночі. Противник намагається максимально "закопатися". Один окоп можуть вирити три окупанти, бо попередні два ліквідуються Силами оборони.

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"Рівень мотивації для бойових дій в цих військових невисокий, але система примусу працює так, що вони проводять ударно-штурмові дії, і є загроза", - зауважив військовий.

Нагадаємо, що у ГУР підтвердили заяву Байдена про втрати росіян у Бахмуті. Країна-агресор Росія втратила у боях за Бахмут вже понад 100 тисяч своїх військових, заявив президент США Джо Байден після саміту G7 у Японії.

Спецслужби РФ застосовують хімічну зброю на Запоріжжі. У ГУР повідомили, що спецслужби країни-агресорки Росії почали втілювати провокацію із хімічною зброєю у Запорізькій області.

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