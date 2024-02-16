В Україну залетять дощі і сильний мороз: де вдарить майже -10

Погода в Україні 17 лютого буде сухою, але місцями литиме дощ. Синоптики попереджають про туман. Про це повідомляє Укргідрометцентр.
На території Івано-Франківської та Закарпатської областей можуть зійти снігові лавини. Синоптики оголосили 2 рівень небезпечності.
Погода 17 лютого
В Україні 17 лютого буде хмарно з проясненнями. У цей день синоптики прогнозують невеликий дощ у північно-західних областях. У західних областях буде туман. Вітер в цей день буде північно-східний та східний зі швидкістю 5-10 м/с.
"Температура у східних областях вночі 3-8° морозу, вдень від 1° морозу до 4° тепла; на решті території вночі від 2° тепла до 3° морозу, вдень 3-8° тепла, на заході країни 8-13°", - йдеться у повідомленні.
В Україні вдарить -8
За даними meteoprog, 16 лютого буде тепло. Найнижча температура повітря буде на території Луганської області. Там температура повітря опуститься до -9...0 градусів. Найтепліше буде в Львівській області. Там температура повітря підвищиться до +1...+11 градусів.
Погода 17 лютого у Києві
У Києві 17 лютого буде хмарно з проясненнями. Синоптики в цей день опадів не прогнозують. У цей день вітер буде південно-східний зі швидкістю 5-10 м/с.
"Температура вночі від 2° тепла до 3° морозу, вдень 3-8° тепла; у Києві вночі близько 0°, вдень 4-6° тепла", - повідомляє Укргідрометцентр.
Погода в Україні
Як повідомляв Главред, народний синоптик Володимир Деркач спрогнозував, якою буде погода в Україні в лютому 2024 року і коли прийде весняне потепління.
Кліматолог Віра Балабух розповіла про небезпеку у 2024 році. Також вона повідомила про найсильніший мороз і незвичайні аномалії, які чекають на Україну в січні та лютому 2024 року. За її словами, погода в Україні в ці місяці буде незвичайною. Середня за місяць температура повітря впродовж року буде вищою за норму.
Метеоролог Ігор Кибальчич розповів, якою буде погода в Україні в лютому. Він переконаний, що місяць буде нестійким, з примхливою погодою та різкими коливаннями метеорологічних величин.
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