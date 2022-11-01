"Такі ви нам пропонуєте перемовини?": Зеленський показав наслідки ударів РФ по Україні

Ракетний удар окупантів по Миколаєву забрав життя місцевої мешканки, зруйнував житловий будинок, пошкодив медзаклад, навчальний заклад та інші будинки.
Президент України Володимир Зеленський показав наслідки ракетного удару російських окупантів по Миколаєву. Там ворожа ракета знищила двоповерховий житловий будинок, частково зруйнувала будівлю навчального закладу і пошкодила медзаклад.
Український президент заявив, що ось які "перемовини" пропонує Росія Україні, і назвав РФ країною-терористкою. Відео наслідків ракетної атаки він опублікував у Telegram.
"Що несе "рускій мір" українцям? Ракети С-300 в житлові будинки, гуртожитки, університети. Біль, страждання й розруху. Ось такі ви нам пропонуєте перемовини? Терористи", – зазначив Зеленський.
Він додав, що єдиний можливий варіант закінчення цієї війни – це поразка країни-агресорки Росії. При цьому після поразки на неї чекатиме справедливе покарання за всі злочини.
Ракетний удар по Миколаєву у ніч на 1 листопада
Нагадаємо, російські окупанти вдарили по Миколаєву ракетами С-300 у ніч на вівторок, 1 листопада. Внаслідок атаки був повністю зруйнований двоповерховий житловий будинок. Також ракета частково зруйнувала будівлю навчального закладу і пошкодила інші будівлі. У медичному закладі вибиті вікна, двері, пошкоджено дах.
За попередньою інформацією, ворожа ракета забрала життя однієї жінки.
Нагадаємо, російські загарбники у понеділок, 31 жовтня, завдали масованого ракетного удару по Україні. Було пошкоджено багато енергооб’єктів у низці областей. Частина Києва була без світла і води через ракетний удар. У кількох областях також зникли світло і вода.
Пізніше диктатор РФ Володимир Путін цинічно пояснив, чому країна-агресорка Росія масовано вдарила ракетами по території України вранці у понеділок, 31 жовтня. Він заявив, нібито таким чином РФ відповіла на атаку на російські кораблі у Севастополі.
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