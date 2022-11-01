"Такі ви нам пропонуєте перемовини?": Зеленський показав наслідки ударів РФ по Україні

Зеленський показав наслідки ударів РФ по Миколаєву/ скрін

Президент України Володимир Зеленський показав наслідки ракетного удару російських окупантів по Миколаєву. Там ворожа ракета знищила двоповерховий житловий будинок, частково зруйнувала будівлю навчального закладу і пошкодила медзаклад.

Український президент заявив, що ось які "перемовини" пропонує Росія Україні, і назвав РФ країною-терористкою. Відео наслідків ракетної атаки він опублікував у Telegram.

"Що несе "рускій мір" українцям? Ракети С-300 в житлові будинки, гуртожитки, університети. Біль, страждання й розруху. Ось такі ви нам пропонуєте перемовини? Терористи", – зазначив Зеленський.

Він додав, що єдиний можливий варіант закінчення цієї війни – це поразка країни-агресорки Росії. При цьому після поразки на неї чекатиме справедливе покарання за всі злочини.

скрін

Ракетний удар по Миколаєву у ніч на 1 листопада

Нагадаємо, російські окупанти вдарили по Миколаєву ракетами С-300 у ніч на вівторок, 1 листопада. Внаслідок атаки був повністю зруйнований двоповерховий житловий будинок. Також ракета частково зруйнувала будівлю навчального закладу і пошкодила інші будівлі. У медичному закладі вибиті вікна, двері, пошкоджено дах.

За попередньою інформацією, ворожа ракета забрала життя однієї жінки.

Нагадаємо, російські загарбники у понеділок, 31 жовтня, завдали масованого ракетного удару по Україні. Було пошкоджено багато енергооб’єктів у низці областей. Частина Києва була без світла і води через ракетний удар. У кількох областях також зникли світло і вода.

Пізніше диктатор РФ Володимир Путін цинічно пояснив, чому країна-агресорка Росія масовано вдарила ракетами по території України вранці у понеділок, 31 жовтня. Він заявив, нібито таким чином РФ відповіла на атаку на російські кораблі у Севастополі.

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