Зеленський зібрав важливу Ставку: основна увага – ситуація на передовій

За словами українського гаранта, наразі вся увага сконцентрована на напрямках, де дії ЗСУ потрібні і де ворог може зазнати тих чи інших поразок.

https://glavred.net/ukraine/zelenskiy-sobral-vazhnuyu-stavku-osnovnoe-vnimanie-situaciya-na-peredovoy-10476874.html Посилання скопійоване

Зеленський зібрав важливу Ставку / Колаж: Главред, фото: 28-а ОМБр імені Лицарів Зимового Походу, president.gov.ua

Президент України Володимир Зеленський у п'ятницю, 9 червня, провів чергове засідання Ставки верховного головнокомандувача.

Як повідомляє прес-служба Офісу президента, під час засідання основна увага приділялася ситуації на передовій.

"Доповіді – командувачі оперативних напрямків, Головком, ГУР, Міністерство оборони, Мінстратегпром, Міністерство внутрішніх справ", - повідомив президент.

За словами українського гаранта, наразі вся увага сконцентрована на напрямках, де дії ЗСУ потрібні і де ворог може зазнати тих чи інших поразок.

"Наші оборонні дії, активні дії, наші здобутки на передовій. Обговорили детально постачання та розподіл боєприпасів, посилення нашої артилерії і ППО", - заявив голова держави.

"І окремо – для наших воїнів, для всіх, хто цими днями в особливо важких боях. Бачимо ваш героїзм, і ми вдячні вам за кожну хвилину вашого життя – життя, яке дійсно є життям України. Бо настільки Україна вільна – наскільки ви, наші воїни, сильні. Настільки Україна захищена – наскільки ви, наші воїни, результативні", - додав Зеленський.

Контрнаступ Збройних сил України

Нещодавно міністр закордонних справ Дмитро Кулеба заявив, що українська армія має достатньо зброї, щоб розпочати контрнаступ проти країни-агресорки Росії. Ця операція дасть нашій країні перемогу, необхідну для вступу до НАТО. Водночас він не відповів, чи почався вже контрнаступ. За його словами, головне не те, коли він почнеться, а те, щоб він закінчився перемогою України.

Президент Володимир Зеленський раніше заявив, що контрнаступ ЗСУ спрямований на те, щоб відкинути окупантів Росії зі своїх територій. За словами глави держави, звільнятиметься і Крим. Як тільки армія України підійде до Кримського півострова, Путін буде змушений шукати вихід.

Як зазначив секретар РНБО Олексій Данілов, підрив російськими загарбниками Каховської гідроелектростанції не завадить контрнаступу Збройних сил України. Українські захисники обов'язково звільнять всі захоплені території, включно з Кримом.

Дивіться відео про те, що далі робитимуть ЗСУ та окупанти:

Вас може зацікавити: