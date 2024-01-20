УкрРус
Читати російською
  1. Головна
  3. Україна

"Так ми дамо Росії підготуватися": Маломуж сказав, яку помилку не повинна зробити Україна

Альона Вороніна
20 січня 2024, 04:30
Якщо ми погодимося на заморожування війни, ми дамо ворогу змогу підготуватися.
'Так ми дамо Росії підготуватися': Маломуж сказав, яку помилку не повинна зробити Україна
Маломуж сказав, яку помилку не повинна зробити Україна/ коллаж: Главред, фото: УНІАН, фото: 59 ОМПБр Якова Гандзюка

Україна не повинна погоджуватися на заморожування війни, і найімовірніше не погодиться на це. Адже якщо допустити такий варіант розвитку подій, це створить передумови для накопичення потенціалу країною-агресоркою Росією.

І цей накопичений потенціал російські окупанти можуть використати не лише проти України, а й проти Заходу. Таку думку висловив колишній голова Служби зовнішньої розвідки України, генерал армії України Микола Маломуж під час чату на Главреді.

"Думаю, що Україна не погодиться на варіант заморожування війни. Та й основні світові гравці до цього не готові, тому що знають: це створить передумови для накопичення потенціалу Росією, який вона зможе застосувати не тільки проти України, але й проти Заходу. Це буде шанс для Росії, і вона ним скористається: проведе мобілізаційні заходи, залучаючи не тільки прямі мобілізаційні ресурси, але й найманців, задіє різні стимулюючі механізми, назбирає людей із правоохоронних органів, Росгвардії та інших, і все буде тягнути на фронт – найманців, зеків, іноземців", – зазначив Маломуж.

Він наголосив, що погоджуючись на заморожування війни, ми даємо ворогу змогу підготуватися.

"Тож я думаю, що такої можливості ми росіянам не подаруємо. Вони не мають шансів на консолідацію сил, тим більше, на велику перемогу", – сказав генерал армії України.

Дивіться відео, в якому генерал Маломуж пояснює, чому не варто сподіватися на затишшя на фронті:

Хто такий Микола Маломуж

Микола Григорович Маломуж (23 вересня 1955, Звенигородський район, Черкаська область) – український державний діяч, голова Служби зовнішньої розвідки України з 2005 по 2010 роки, генерал армії України. Голова Всеукраїнської Координаційної ради офіцерів та військовослужбовців, пише Вікіпедія.

Війна в Україні

Раніше у Financial Times зазначали, що у Путіна планують "великий наступ" у чотирьох областях. У матеріалі видання писали, що російські окупанти можуть спробувати захопити Харків і навіть Київ – Путін, як і раніше, "хоче" захопити всю Україну і підкорити народ.

Також раніше повідомлялося, що РФ утримує на північному кордоні з Україною 22 тисячі військових. Командувач Об'єднаних сил Збройних сил України Сергій Наєв зазначив, що біля північного кордону з Україною Росія утримує близько 21,8 тисячі військовослужбовців. Ситуація залишається контрольованою.

Нагадаємо, у ГУР розкрили деталі потужних прильотів після ударів БПЛА у РФ. Йдеться про ураження нафтобази, яка залучена в поставку окупаційному корпусу ПММ, пояснив спікер Головного управління розвідки Міністерства оборони України Андрій Юсов.

Читайте також:

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.
новини Росії війна в Україні вторгнення Росії Микола Маломуж
Реклама

Головне за день

"Навесні буде активний наступ": ЗСУ атакують на Мелітопольському напрямку - генерал

"Навесні буде активний наступ": ЗСУ атакують на Мелітопольському напрямку - генерал

05:00 Україна
"Так ми дамо Росії підготуватися": Маломуж сказав, яку помилку не повинна зробити Україна

"Так ми дамо Росії підготуватися": Маломуж сказав, яку помилку не повинна зробити Україна

04:30 Україна
Нова атака РФ на Харків: Маломуж оцінив загрозу

Нова атака РФ на Харків: Маломуж оцінив загрозу

02:18 Україна
Всі головні новини

Останні новини

06:10

Оголошення війни їм негайно подавай

05:30

Головоломка для найуважніших: треба знайти живу собаку за 11 секунд

05:00

"Навесні буде активний наступ": ЗСУ атакують на Мелітопольському напрямку - генерал

04:30

"Так ми дамо Росії підготуватися": Маломуж сказав, яку помилку не повинна зробити УкраїнаВідео

03:45

Як позбутися неприємного запаху і шерсті домашніх тварин: ефективні поради

Росія накопичує війська і наступатиме, ключовими для неї будуть чотири міста – генерал МаломужРосія накопичує війська і наступатиме, ключовими для неї будуть чотири міста – генерал Маломуж
03:05

Ось що буде з організмом, якщо перестати їсти супи: остаточна відповідь експерта

02:18

Нова атака РФ на Харків: Маломуж оцінив загрозу

01:30

"Пропетляти" від армії не вийде: в Україні повістки розсилатимуть по-новому

19 січня, п'ятниця
23:50

Зеленський запросив Трампа до Києва, але за однієї умови: деталі

Реклама
23:32

Злата Огневич в купальнику показала своїй екзотичний відпочинок

23:13

"Авдіївка - величезна страшна м'ясорубка": Дикий розкрив колосальні втрати РФ

22:40

"Євробачення-2024": фіналіста Нацвідбору Yaktak підозрюють у плагіаті

22:20

"Відмовили органи": зірка "Емілі в Парижі" пережила септичний шок

22:17

Фінляндія Путіна не боїться: у Гельсінкі оцінили загрозу нападу Росії

22:16

Врізав 5-бальний шторм: Україну накрила дуже сильна магнітна буря

22:08

"Ми готові": генерал Маломуж назвав максимум в просуванні росіян на Харківщині

21:51

Як вибрати махровий рушник: 8 основних параметрів, щоб знайти ідеальний варіант

21:39

"Крим стане пасткою": генерал анонсував успіх ЗСУ на півдні

21:19

Для цього голодати не треба: 5 порад від експерта, як грамотно відкладати гроші

20:36

Наступ ЗСУ на Мелітополь мінімум за два роки: у CNN зробили прогноз

Реклама
20:29

Чому капає кран: як визначити і виправити поширену проблему

20:18

Сам тримав позиції: поранений воїн 46 днів був у тилу ворога і зміг самостійно вибратисяВідео

19:41

"Не хочуть йти в атаку": Росіяни не можуть вести масштабні атаки в Україні - розвідка Естонії

19:37

Видимість буде дуже погана: в яких областях буде найгірша погода

19:30

Матеріал Bild - базовий сценарій агресії РФ проти НАТО, але є ще один - ЗМІ

19:28

Близько 70% проектів фонду Favbet Foundation спрямовані на допомогу ЗСУ новости компании

19:25

Місячний календар 20 січня 2024 року: за що ви можете бути покарані

19:10

Росія по всьому світу шукає зброю для війни в УкраїніПогляд

18:55

Жовтих плям не буде ніколи: експерти розповіли, як знищити наліт на унітазі

18:32

"Путін хоче стерти Україну": РФ перед виборами посилить агресію - речник ЄС

18:32

Лежав у снігу біля окупантів: пораненого військового дивом врятували за допомогою дрона

18:26

Війна в Україні може тривати від 2 до 5 років: CNN розкрило прогнози США

18:09

Замінять вітаміни: які продукти дуже корисні для вагітнихВідео

18:07

Що буде, якщо не міняти білизну кожен день: відповідь лікаря змусить задуматися

17:59

На це здатні одиниці: лише справжній детектив зможе знайти цуценя за 13 секунд

17:49

Німеччина не надає Україні ракети Taurus: у Шольца назвали три причини

17:24

Росіяни змінили тактику в Авдіївці: Штупун розкрив цілі ворога та новий метод атак

17:23

Не можна допустити поновлення на посадах чиновників з громадянством РФ - експерт

17:06

Цим хотіли годувати військових: на складах ЗСУ знайшли купу зіпсованої їжі

17:03

Трамп закликав не укладати угоду про кордон, від якої залежить допомога Україні

Реклама
16:55

Секрет розкритий: для чого потрібні маленькі чорні крапки на лобовому склі

16:36

Дочка-Халк путіністки Шукшиної зганьбила "родовід" вбранням

16:33

На фронті склалася патова ситуація: полковник сказав, що потрібно для перелому

16:29

РФ повернулась до початкової стратегії: росіяни хочуть захопити дві області

16:28

Країни Балтії готуються відбити напад Росії: зведуть лінії оборони з бункерами

16:18

Це робить вас старшими на 10 років: перукар назвала 3 помилки під час стрижки

16:05

"Хороший гуркіт" : у ГУР розкрили деталі потужних прильотів після ударів БПЛА у РФ

15:51

РФ утримує на північному кордоні з Україною 22 тисячі військових: Наєв розкрив ризики

15:43

Путін через 5-8 років може напасти на НАТО - Міноборони Німеччини

15:25

Накриє низка невдач: що не можна робити 20 січня

Новини України
Новини КиєваНовини ОдесиТелеграм новини УкраїниПенсії в УкраїніКурс валютНовини ХарковаНовини МаріуполяНовини Миколаєва
Персони
Валерій Залужний новиниРоман Світан новиниВолодимир ЗеленськийВолодимир Путін новиниОлексій Арестович новиниМарк Фейгін новиниОлег Жданов новиниКирило Буданов
Мода та краса
Фарбування волоссяГарний манікюрМода 2023Модні помилкиЖіночі стрижки
Рецепти
Прості стравиЛегкі десертиЗакускиСалати
Гороскоп
Місячний календар 2024Гороскоп на завтраГороскоп тароГороскоп на тижденьАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлЗнаки зодіакуКитайський гороскоп на завтра
Лайфхаки
Кімнатні рослиниСад та городУсе про салоПрибиранняПрання
Свята
Календар 2023З днем народження подругиЦерковні свята 2024
Синоптик
Прогноз погодиМагнітна буря
Війна з Росією
Контрнаступ ЗСУВійна Росії та УкраїниБавовна в РосіїТретя світова війнаЯдерна зброяДеокупація КримуБитва за БахмутРозпад Росії
Привітання
З днем народження дочкиЗ днем нарождення жінціЗ днем народження чоловіковіЗ днем народження синаЗ днем народження, кум
Цікаве
ГоловоломкиТести по картинціОптичні ілюзії
© 2002-2024, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів
Ми використовуемо cookies
Прийняти