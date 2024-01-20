'Так ми дамо Росії підготуватися': Маломуж сказав, яку помилку не повинна зробити Україна

Якщо ми погодимося на заморожування війни, ми дамо ворогу змогу підготуватися.

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Маломуж сказав, яку помилку не повинна зробити Україна/ коллаж: Главред, фото: УНІАН, фото: 59 ОМПБр Якова Гандзюка

Україна не повинна погоджуватися на заморожування війни, і найімовірніше не погодиться на це. Адже якщо допустити такий варіант розвитку подій, це створить передумови для накопичення потенціалу країною-агресоркою Росією.

І цей накопичений потенціал російські окупанти можуть використати не лише проти України, а й проти Заходу. Таку думку висловив колишній голова Служби зовнішньої розвідки України, генерал армії України Микола Маломуж під час чату на Главреді.

"Думаю, що Україна не погодиться на варіант заморожування війни. Та й основні світові гравці до цього не готові, тому що знають: це створить передумови для накопичення потенціалу Росією, який вона зможе застосувати не тільки проти України, але й проти Заходу. Це буде шанс для Росії, і вона ним скористається: проведе мобілізаційні заходи, залучаючи не тільки прямі мобілізаційні ресурси, але й найманців, задіє різні стимулюючі механізми, назбирає людей із правоохоронних органів, Росгвардії та інших, і все буде тягнути на фронт – найманців, зеків, іноземців", – зазначив Маломуж.

Він наголосив, що погоджуючись на заморожування війни, ми даємо ворогу змогу підготуватися.

"Тож я думаю, що такої можливості ми росіянам не подаруємо. Вони не мають шансів на консолідацію сил, тим більше, на велику перемогу", – сказав генерал армії України.

Дивіться відео, в якому генерал Маломуж пояснює, чому не варто сподіватися на затишшя на фронті:

Хто такий Микола Маломуж Микола Григорович Маломуж (23 вересня 1955, Звенигородський район, Черкаська область) – український державний діяч, голова Служби зовнішньої розвідки України з 2005 по 2010 роки, генерал армії України. Голова Всеукраїнської Координаційної ради офіцерів та військовослужбовців, пише Вікіпедія.

Війна в Україні

Раніше у Financial Times зазначали, що у Путіна планують "великий наступ" у чотирьох областях. У матеріалі видання писали, що російські окупанти можуть спробувати захопити Харків і навіть Київ – Путін, як і раніше, "хоче" захопити всю Україну і підкорити народ.

Також раніше повідомлялося, що РФ утримує на північному кордоні з Україною 22 тисячі військових. Командувач Об'єднаних сил Збройних сил України Сергій Наєв зазначив, що біля північного кордону з Україною Росія утримує близько 21,8 тисячі військовослужбовців. Ситуація залишається контрольованою.

Нагадаємо, у ГУР розкрили деталі потужних прильотів після ударів БПЛА у РФ. Йдеться про ураження нафтобази, яка залучена в поставку окупаційному корпусу ПММ, пояснив спікер Головного управління розвідки Міністерства оборони України Андрій Юсов.

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