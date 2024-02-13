Фейк про "втрати" ЗСУ біля Селидового: бригадний генерал розніс ІПСО росіян

Ворог відволікає увагу від своїх щоденних колосальних втрат на Таврійському напрямку, пояснив Олександр Тарнавський.

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Олександр Тарнавський розповів про втрати РФ / Колаж: Главред, Фото: 17-та окрема танкова Криворізька бригада імені Костянтина Пестушка, armyinform.com.ua

У РФ розганяють дезінформацію про те, що біля Селидового Донецької області підрозділи Збройних сил України нібито зазнали втрат унаслідок удару окупантів.

"Це російська ІПСО (інформаційно-психологічна операція, - ред.)", - написав у Telegram командувач ОСУВ Таврія бригадний генерал Олександр Тарнавський.

За його словами, таким чином противник відволікає увагу від своїх щоденних колосальних втрат на Таврійському напрямку.

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"Вони тільки за добу 12 лютого становили 645 осіб, а за попередній тиждень (з 5 по 11 лютого) - 2947 осіб", - уточнив український воєначальник.

Водночас він каже, що приблизно о 10:40 ранку 13 лютого 2024 року російські війська вдарили з РСЗВ "Ураган" по смт Цукурине Покровського району. Унаслідок обстрілу пошкоджено 2 багатоквартирні двоповерхові житлові будинки, постраждалих і загиблих немає, додав Тарнавський.

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