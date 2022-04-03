Своїх кидаємо: окупанти, тікаючи від ЗСУ, залишили десятки "двохсотих" та робочу техніку

Окупанти, тікаючи від ЗСУ, залишили десятки "двохсотих" і робочу техніку/ facebook.com/otueast

Українські захисники завдали важких втрат російським окупантам на полі бою. Окупанти кинули загиблих товаришів і озброєння.

Російські війська зазнали важких втрат на одному з напрямків у районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід".

Рятуючись, окупанти кинули на поле бою трупи своїх солдатів і вцілілу техніку, зброю і боєприпаси. Також вдалося взяти в полон російських вбивць.

"Одна справа мирних беззахисних людей катувати, розстрілювати українські міста ракетами і артилерію. І зовсім інша справа - зустрітися у відкритому бою з українськими воїнами, результат можна побачити на фотографіях", – заявили українські захисники.

Раніше ми повідомляли, що при організації понтонно-мостової переправи через Десну потонуло 8 окупантів і начальник штабу 40-го інженерно-саперного полку Олександр Корник. Шість тіл не змогли дістати з води через сильну течію

Також ми повідомляли, що росіянин вкрав, розфарбував і роз'їжджав на шкільному автобусі по українській землі. На щастя, він зустрів українських воїнів.

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