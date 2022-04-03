Під Черніговом "самоліквідувалися" російський майор з підлеглими

Ще шість військових отримали важкі поранення.
На Чернігівщині підірвалися четверо окупантів. Ще шестеро отримали важкі поранення.
При спробі знешкодити протитанкову міну в районі Чернігова загинув заступник командира з озброєння 40 інженерно-саперного полку (в / ч 14330, Ішим, Тюменська обл.) майор Суслов, повідомив журналіст Роман Цимбалюк.
"Також, разом з ним загинули 3 військовослужбовці саперного підрозділу, який проводив розмінування і ще 6 отримали важкі осколкові поранення", - йдеться в повідомленні.
читайте також"Навчання" закінчилися логічно: ЗСУ ліквідували чергового високопоставленого окупантаРаніше ми повідомляли, що при організації понтонно-мостової переправи через Десну потонуло 8 окупантів і начальник штабу 40-го інженерно-саперного полку Олександр Корник. Шість тіл не змогли дістати з води через сильну течію
Також ми повідомляли, що росіянин вкрав, розфарбував і роз'їжджав на шкільному автобусі по українській землі. На щастя, він зустрів українських воїнів.
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