Загроза для п'яти регіонів: полковник ЗСУ назвав ціль РФ на 2025 рік

Росіяни у 2025 році будуть намагатись окупувати територію кількох областей України, які вже встигла включити до власної Конституції, зазначає Світан.

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Полковник ЗСУ назвав ціль РФ на 2025 рік / Колаж: Главред, фото: 53 окрема механізована бригада імені князя Володимира Мономаха, Командування Об'єднаних Сил ЗС України

Про що сказав Світан:

РФ буде намагатись повністю окупувати ті регіони України, які вже включила у свою Конституцію

Завдання України в 2025 році завдавати російським військам максимальних втрат у живій силі та техніці

Росія і в 2025 році продовжить спроби просування на східному фронті, і жодні можливі контакти чи домовленості не зупинять бойові дії. Таку думку в інтерв’ю "Главреду" висловив військовий експерт, полковник запасу Роман Світан.

Він зазначив, що Росія закріпила у своїй конституції п’ять українських областей: Кримську, Херсонську, Запорізьку, Донецьку та Луганську (Крим названо областю через унітарний устрій України). Таким чином, з погляду російської конституції, керівництво країни-агресора прагнутиме "відновити державну цілісність", намагаючись повністю захопити ці території й витіснити українські війська.

"Зараз ми не контролюємо вогнем Крим, але зате наші війська присутні в Луганській, Донецькій, Запорізькій і Херсонській областях. Тому, природно, росіяни намагатимуться рухатися. Здебільшого це буде послідовне виконання поставленого завдання противником: спочатку вийти на кордони Луганської та Донецької областей, потім - Запорізької, принаймні на лівому березі Дніпра, а також можливі спроби, пов'язані з форсуванням Дніпра (це дуже складно для росіян, практично нереально, але ставити завдання щодо виходу на правий берег Херсонської та Запорізької областей вони можуть)", - зазначив Світан.

Він підкреслив, що у 2025 році Росія продовжить аналогічні дії, а Україна всіляко цьому протидіятиме.

Дивіться відео інтерв'ю з полковником запасу Романом Світаном, у якому він поділився прогнозами на 2025 рік щодо війни з Росією:

За словами Світана, основне завдання України у 2025 році залишатиметься таким самим, як і у 2024-му: знищення ворожої армії, яка намагається окупувати території. Звільнення територій є наслідком виконання цього завдання.

Світан зазначив, що у 2024 році Україна досягла успіху, ліквідувавши значну кількість особового складу противника. Наступного року головним пріоритетом також залишатиметься знищення живої сили та техніки ворога.

"А пара операцій, які ми можемо провести у 2025 році на російській території, вгамують запал росіян на східному фронті", - резюмував Світан.

Війна в Україні - що відомо про ситуацію на фронті

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, у Часовому Яру на Донеччині ситуація з інтенсивністю боїв залишається стабільною. За словами майора та речника ОСУВ "Хортиця" Віктора Трегубова, російські війська закріпилися в передмісті поблизу каналу Сіверський Донець – Донбас.

Військовий експерт, полковник запасу Роман Світан прогнозує, що 2025 рік не стане визначальним для України у військових діях і геополітиці. Цей період буде присвячений накопиченню ресурсів, відновленню втрат, а також проведенню операцій зі сковування російської армії, хоча гаряча фаза війни продовжуватиметься.

Напередодні Нового року українські військові відбили один із найжорсткіших штурмів росіян. Президент України Володимир Зеленський у своєму зверненні подякував підрозділам ЗСУ, які завдають ефективних ударів по окупантах та знищують ворога.

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Хто такий Роман Світан Світан Роман (4 січня 1964, м. Макіївка Донецької області) – український військовий льотчик-інструктор, полковник запасу, який пройшов через полон у 2014 році, працював радником керівника Донецької ОДА Сергія Тарути. Після початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну 24 лютого 2022 року став одним із провідних військових експертів на українських телеканалах та інших медіа, пише Вікіпедія.

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