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"Свист, ракета – і все розлетілося": очевидець розповів про удар по Києву

Альона Вороніна
29 грудня 2023, 12:16
Працівник складів, де після атаки спалахнула пожежа, розповів про момент вибуху.
Атака на Киев 29 декабря
Очевидець розповів про удар по Києву 29 грудня/ колаж: Главред, фото: УНІАН, скрін

Під час масового ракетного удару по Україні вранці 29 грудня у низці областей є загиблі та поранені, зафіксовані руйнування і пошкодження житлових та інших будівель. У Києві станом на цей час одна людина загинула і 23 постраждали.

Працівник складів у Подільському районі розповів про приліт, після якого спалахнула сильна пожежа, що охопила близько 3 тисячі квадратних метрів складів.

"Прийшов на роботу. Чую якісь вибухи. Вийшов на вулицю, дивлюся – вогні розлітаються. І тут свист такий – і ракета летить. Я навіть не встиг зреагувати, нічого. Вибух, і все розлетілося. Більше нічого я не бачив", – розповів очевидець.

відео дня

Чоловік зазначив, що люди, які працювали на складах, приходили на роботу на різний час. Сам очевидець прийшов на 08:00, але дехто з працівників міг бути на робочому місці ще з 07:00. Тобто на момент атаки частина працівників уже була на роботі.

"Це ніякий не військовий об’єкт, тут звичайні склади. Тут на першому складі лампочки були, далі бензопили і якісь ще інструменти, далі ще з чимось склади. Тут військових ніяких не було, нічого тут не було", – зазначив очевидець.

Удар по Киеву
Очевидець розповів про удар по складах у Києві/ скрін

Дивіться відео з розповіддю очевидця про удар по складах у Подільському районі Києва:

"Люди в паркінгу кричали і плакали"

Також під час атаки по столиці України було пошкоджене приміщення метро "Лук’янівська". Місцева мешканка розповіла журналісту "УНІАН", що люди під час удару були у паніці, а потім побачили на вулиці багато уламків.

"Це просто страх, всі у паніці були. Люди в паркінгу біля нашого дому кричать, плачуть. У кожного тривога, у кожного депресія, у кожного дуже важкий стан. Це просто нереально. Біля нашого дому уламки. Це просто жах, це страшний ранок. Дуже це все страшно, неможливо передати словами, наскільки всередині все пече, горить і болить за нашу країну", – розповіла киянка, яка проживає неподалік від метро "Лук’янівська".

  • Наслідки атаки окупантів по Києву вранці 29 грудня 2023 року
    Наслідки атаки окупантів по Києву вранці 29 грудня 2023 року УНІАН
  • Наслідки атаки окупантів по Києву вранці 29 грудня 2023 року
    Наслідки атаки окупантів по Києву вранці 29 грудня 2023 року УНІАН
  • Наслідки атаки окупантів по Києву вранці 29 грудня 2023 року
    Наслідки атаки окупантів по Києву вранці 29 грудня 2023 року УНІАН
  • Наслідки атаки окупантів по Києву вранці 29 грудня 2023 року
    Наслідки атаки окупантів по Києву вранці 29 грудня 2023 року УНІАН
  • Наслідки атаки окупантів по Києву вранці 29 грудня 2023 року
    Наслідки атаки окупантів по Києву вранці 29 грудня 2023 року УНІАН
  • Наслідки атаки окупантів по Києву вранці 29 грудня 2023 року
    Наслідки атаки окупантів по Києву вранці 29 грудня 2023 року УНІАН
  • Наслідки атаки окупантів по Києву вранці 29 грудня 2023 року
    Наслідки атаки окупантів по Києву вранці 29 грудня 2023 року УНІАН
  • Наслідки атаки окупантів по Києву вранці 29 грудня 2023 року
    Наслідки атаки окупантів по Києву вранці 29 грудня 2023 року УНІАН
  • Наслідки атаки окупантів по Києву вранці 29 грудня 2023 року
    Наслідки атаки окупантів по Києву вранці 29 грудня 2023 року УНІАН
  • Наслідки атаки окупантів по Києву вранці 29 грудня 2023 року
    Наслідки атаки окупантів по Києву вранці 29 грудня 2023 року УНІАН
  • Наслідки атаки окупантів по Києву вранці 29 грудня 2023 року
    Наслідки атаки окупантів по Києву вранці 29 грудня 2023 року УНІАН
  • Наслідки атаки окупантів по Києву вранці 29 грудня 2023 року
    Наслідки атаки окупантів по Києву вранці 29 грудня 2023 року УНІАН
  • Наслідки атаки окупантів по Києву вранці 29 грудня 2023 року
    Наслідки атаки окупантів по Києву вранці 29 грудня 2023 року УНІАН
  • Наслідки атаки окупантів по Києву вранці 29 грудня 2023 року
    Наслідки атаки окупантів по Києву вранці 29 грудня 2023 року УНІАН

Удар ракетами і дронами по Україні 29 грудня

Нагадаємо, країна-агресорка Росія атакувала Україну понад 150 ракетами і дронами вранці у п’ятницю, 29 грудня, розповів головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний. Атака була спрямована на Київ, Львів, Одесу, Дніпро, Харків, Запоріжжя та інші міста. Під удар потрапили пологовий будинок, навчальні заклади, торговельний центр, багатоповерхівки і приватні будинки, комерційний склад, парковка.

У столиці України вибухом було пошкоджено будівлю станції метро "Лук'янівська", була пожежа у складському приміщенні в Подільському районі, також люди опинилися під завалами пошкодженого уламками ракети складського приміщення в Шевченківському районі. Пошкоджені також інші будівлі. Як повідомив мер Києва Віталій Кличко станом на 10:13, одна людина загинула внаслідок ранкової ракетної атаки на столицю, 17 постраждалих госпіталізували в медзаклади міста, а трьом медики надали допомогу на місці.

Внаслідок удару по Запоріжжі є жертви й поранені, під завалами залишаються люди. У Запоріжжі загинули двоє людей, пошуково-рятувальна операція продовжується. Відомо про 10 постраждалих.

Через удар РФ по Одесі є загиблі та десятки поранених, в місті багато руйнувань. Окупанти влучили в житлові будинки, в результаті сталося масштабне загоряння. Відомо про двох загиблих. За попередніми даними, 15 людей отримали поранення. Серед постраждалих двоє дітей 6 і 8 років.

Внаслідок масованого удару по Дніпру також є жертви. У Дніпрі в результаті російського ракетного удару постраждали пологовий будинок і лікарня. За попередніми даними, у місті загинули чотири людини, постраждали близько півтора десятків людей.

Також під час атаки у Львові – два "прильоти", у Харкові – вісім влучань. Зокрема, Львівщину атакували понад 10 "Шахедів", по Харкову окупанти били двома видами ракет – С-300 і Х-22.

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новини Києва війна в Україні ракета дрони вторгнення Росії ракетний удар
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