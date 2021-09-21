Сундук-реліквія став могилою для дітей: деталі моторошної трагедії на Донеччині

Сім'я Пріснових / ОК с. Преснової

Стали відомі нові подробиці трагедії в селі Микільське Волноваського району Донецької області, де брат із сестрою загинули, зачинившись у старовинній скрині, коли батьки поїхали в інше село.

У день трагедії ще на світанку батьки поїхали в сусіднє село за 30 км збирати картоплю на полях. Вони кажуть, що востаннє з дітьми по телефону розмовляли о 10 годині ранку і все було нормально, а вже через годину трубку ніхто з них не взяв, пише Obozrevatel.

Як придане стало мимовільним знаряддям вбивства

Як розповів староста села Микола Кондращенко, старовинна скриня, в ктором задихнулися діти, виготовлена на рубежі 1700-х років.

"Він передавався з покоління в покоління як придане. Зроблений добротно, так, що повітря туди, мабуть, практично не потрапляло. Коли діти туди залізли, то клямка для навісного замку зачинилася, і вони не змогли відкритися. І задихнулися", - каже Кондращенко.

Батьки стояли на обліку і зловживали спиртним

За його словами, батьки дітей перебували на обліку в соціальних службах: "Ми регулярно виїжджали до них на перевірки разом з вчителями, медиками, представниками виконкому. Коли приїжджали, то в будинку все було прибрано, наготовлена їжа. Я особисто розмовляв з дітьми, питав, чи ображають їх мама з татом? Вони казали, що ні. Але і слідів побоїв на них теж не було. Так що якоїсь агресії на адресу дітей там не було. У школі вони вчилися нормально, уроки не пропускали".

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/ ОК с. Преснової

За словами старости, він попереджав матір, що їх можуть позбавити батьківських прав, якщо вони не припинять випивати. Тоді у матері траплялася істерика, вона просила не забирати дітей. Батьки на деякий час припиняли пиячити, але потім історія повторювалася знову.

Нагадаємо, раніше, 18 вересня, 41-річна мешканка Нікольського (Донецька область) повідомила, що зникли її 10-річна дочка і 7-річний син. Правоохоронці почали їх пошук.

Брата і сестру знайшли мертвими будинки в старій скрині. Сім'я, в якій виховувалися діти, була на обліку соцслужб.

Правоохоронці кваліфікували злочин як умисне вбивство малолітньої дитини. За такий злочин КК України передбачено довічне ув'язнення.