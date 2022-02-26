Жителі Сумщини пояснили окупантам, як правильно здатися в полон

Окупанти не розуміють, для чого вони увірвалися на територію України.
У мережі з'явилося відео розмови жителів Сумської області з російським військовим. Останній не міг пояснити, чому він опинився в Україні.
Українці не розгубилися і самі пояснили солдату Збройних сил РФ, як правильно здатися в полон.
Судячи зі слів росіянина, окупанти навіть не розуміють, для чого вони увірвалися на територію України.
За словами сумчанина, ЗСУ накриють їх (окупантів - ред.) вогнем, тому для збереження життя їм слід скласти зброю, зняти з себе амуніцію і тільки потім добровільно прийти з піднятими руками і здатися в полон.
Після почутого, російський солдат у розмові розповідає про кількість військових підрозділів та їх дислокацію.
Нагадаємо, 25 лютого Миколаївська ОДА заявила про прорив окупантів з боку Херсона. Губернатор Кім заявив, що українські воїни готові прийняти бій.
Також окупанти втратили понад 1000 військових за добу. Збройні Сили України стійко утримують оборону і захищатимуть свою землю від окупанта.
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