"Вночі підуть на штурм": Зеленський попередив про атаку України

Володимир Зеленський / скріншот

Президент України Володимир Зеленський пізно ввечері, 25 лютого, звернувся до українців.

"Ця ніч буде важчою, ніж день. Під ударом - багато міст: Чернігів, Суми, Харків, Донбас, південь України і особлива увага Києву. Не можна втратити столицю", - сказав Зеленський.

Зеленський попередив, що Росія застосує всі сили, щоб зламати наш опір.

"Цієї ночі ворог піде на штурм. Ми повинні вистояти!",- додав Зеленський.

Що відбувається в Україні 25 лютого

Ворог намагається прорватися до Києва, біля Бучі ЗСУ зупинили російську колону. За останніми даними, окупанти були змушені покинути свою військову техніку біля Бучі і відступити.

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Миколаївська ОДА заявила про прорив окупантів з боку Херсона. Губернатор Кім заявив, що українські воїни готові прийняти бій.

Київ вступив у фазу оборони через вторгнення росіян, заявив мер столиці України Віталій Кличко. Він закликав жителів міста не виходити з будинків або укриттів.

При цьому окупанти втратили понад 1000 військових за добу. Збройні Сили України стійко утримують оборону і захищатимуть свою землю від окупанта.