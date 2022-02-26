У порядку денному - нейтральний статус: в ОП розкрили деталі підготовки переговорів з РФ

Володимир Зеленський готовий до переговорів з Володимиром Путіним / УНІАН

Радник глави Офісу президента Михайло Подоляк розповів деталі можливих переговорів з президентом РФ Володимиром Путіним.

Як підкреслив він у коментарі УНІАН, це буде, перш за все, детальна розмова про мир і припинення вогню.

"Нейтральний статус з виразним пакетом гарантій з безпеки - опція, яка також, можливо, буде на столі", - сказав Михайло Подоляк.

Що відомо про ймовірне посередництво Ізраїлю

Президент Володимир Зеленський звернувся до прем'єр-міністра Ізраїлю Нафталі Беннету з проханням стати посередником у переговорах між Україною і Росією, пише видання The New York Times.

За словами посла України в Ізраїлі Євгена Корнійчука, Зеленський попросив Беннета про це під час телефонної розмови двох лідерів в 25 лютого.

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У свою чергу радник глави ВП Олексій Арестович повідомив виданню Strana, що Київ поки не отримав відповідь від прем'єр-міністра Ізраїлю, якому Зеленський запропонував стати посередником у переговорах з РФ. В даний момент тривають консультації.

"Поки немає ніяких подробиць, крім самого факту - Зеленський погодився на переговори з Росією. За моїми даними, завтра з ранку, думаю, буде зрозуміло, коли і де вони пройдуть. Чи погодиться прем'єр-міністр Ізраїлю стати посередником, поки неясно. Поки статус - "звернулися", - повідомив Арестович.

Він додав, що Зеленський з Путіним особисто не спілкуються.

"За моїми даними, якщо і будуть спілкуватися, то тільки через посередників - ізраїльтян", - сказав він.

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Раніше прес-секретар президента Сергій Нікіфоров спростував фейк росіян про те, що українська сторона нібито відмовилася від переговорів України з РФ.

Як написав він у своєму Facebook, Україна готова говорити про припинення вогню і відновлення миру.