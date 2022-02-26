Під Калинівкою на Вінниччині військові збили російський винищувач

У Вінницькій області збили російський літак / wikipedia.org

Під Калинівкою на Вінниччині українські військові близько півночі 25 лютого збили російський винищувач СУ-25. Про це повідомив на своїй сторінці в Facebook голова ВЦА Сергій Борзов.

Також раніше 25 лютого українські захисники відбилися від атаки крилатої ракети окупанта.

Нагадаємо, раніше сьогодні був атаковано військовий аеродром у Миргороді. Там було кілька точкових ударів з повітря.

Також у п'ятницю, 25 лютого, у Чернігові 2 снаряди влучили в будівлю СБУ. Воно запалилося.

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