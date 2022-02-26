Під Калинівкою на Вінниччині військові збили російський винищувач

Захисники вже вдруге за день відбили повітряну атаку окупанта.
Під Калинівкою на Вінниччині українські військові близько півночі 25 лютого збили російський винищувач СУ-25. Про це повідомив на своїй сторінці в Facebook голова ВЦА Сергій Борзов.
Також раніше 25 лютого українські захисники відбилися від атаки крилатої ракети окупанта.
Нагадаємо, раніше сьогодні був атаковано військовий аеродром у Миргороді. Там було кілька точкових ударів з повітря.
Також у п'ятницю, 25 лютого, у Чернігові 2 снаряди влучили в будівлю СБУ. Воно запалилося.
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Автор: Уляна Поліщук