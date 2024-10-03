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РФ повинна знести Керченський міст: Україна зробила гучну заяву в суді Гааги

Марія Николишин
3 жовтня 2024, 23:09
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Це потрібно для того, щоб забезпечити прохід через Керченську протоку відповідно до міжнародного права.
РФ повинна знести Керченський міст: Україна зробила гучну заяву в суді Гааги
Керченський міст / колаж: Главред, фото: Вікіпедія, скріншот з відео

Україна виступила на усних слуханнях щодо прав прибережної держави в Чорному й Азовському морях та Керченській протоці. Там закликали трибунал зобов'язати Росію знести Керченський міст. Про це повідомляється у заяві Міністерства закордонних справ України.

Зазначається, що з завершальною заявою виступила заступниця Агента України Оксана Золотарьова. В Арбітражному трибуналі вона заявила, що в України є надзвичайно важливий запит для майбутнього Азовського моря, Керченської протоки та Чорного моря.

"Трибунал повинен зобов'язати Росію демонтувати та прибрати так званий "Керченський міст". Демонтаж мосту є єдиним способом відновити прохід для суден усіх країн, які використовували протоку в минулому, і суден, які будуть використовувати протоку в майбутньому", - наголосила вона.

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За її словами, Росія незаконно побудувала цей міст, тому саме вона має його прибрати, щоб забезпечити прохід через Керченську протоку відповідно до міжнародного права.

"Росія повинна зробити це відповідно до інших зобов'язань UNCLOS щодо захисту морського навколишнього середовища та підводної культурної спадщини". - підкреслила Золотарьова.

Кримський міст (Керченський міст)

Транспортний перехід через Керченську протоку, що з'єднує Керченський і Таманський півострова через острів Тузла і Тузлинську косу, передає Вікіпедія.

Складається з двох паралельних мостів - автодорожнього та залізничного. Загальна протяжність - 19 км.

Росія почала будівництво транспортного переходу після анексії Криму. Автодорожній міст був відкритий у 2018 році, залізничний — у 2019-2020 роках.

РФ повинна знести Керченський міст: Україна зробила гучну заяву в суді Гааги
Кримський міст / Інфографіка: Главред

Кримський міст - останні новини

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, Росія готується до масштабної атаки на Кримський міст. У районі переправи встановлено дві установки ППО "Панцир" та інші системи оборони.

Заступник начальника штабу ВМС ЗС України (2004-2020 рр.) Андрій Риженко переконаний, що щоб перерізати можливість окупантів використовувати споруду Керченського (Кримського) мосту як логістичну переправу для постачання російських окупаційних військ, треба його знищити.

Крім того, партизани з "АТЕШ" повідомили, що Кримський міст буквально розвалюється на очах після того, як по ньому було завдано кілька ударів Силами оборони України.

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