Суд зняв кримінальну відповідальність з відомого антимайданівця "Топаза"

"Топаз" Гнат Кромськой / unian.net

Дарницький районний суд столиці України звільнив Гната Кромського (більш відомого під прізвиськом "Топаз") від кримінальної відповідальності, закривши одне з проваджень проти нього. Про це розповів його адвокат Олександр Шадрін, повідомляє УНН.

Шадрін сказав, що суд звільнив Кромського від кримінальної відповідальності, закривши справу через закінчення строків давності.

Кромському інкримінували незаконне позбавлення волі або викрадення людини. За такий злочин КК України передбачено покарання до п'яти років обмеження або позбавлення волі.

Йдеться про викрадення Владислава Іваненка, якого "тітушки" під час Революції Гідності помилково прийняли за активіста Євромайдану. Його викрали 21 січня 2014 року біля станції метро "Почайна". Іваненка вивезли в ліс, піддавали побиттю і тортурам, а також і вимагали "зізнань" про джерела фінансування Євромайдану. Згодом "титушки" його відпустили.

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Нагадаємо, що Гнат "Топаз" Кромський в лютому 2014 року був відомим діячем в таборі Антимайдану в Маріїнському парку Києва. Став широко відомий після випадку побиття журналіста Сергія рульова. Той тоді кричав: "Топаз, дай команду!".

Після Кромської брав участь у силових захопленнях Харківської облдержадміністрації і був активістом Харківського Антимайдану. Брав безпосередню участь у побиття євромайданівців 1 березня. Записував відеозвернення до президента РФ Володимира Путіна і просив того ввести російські війська в Україну.

У січні 2018 року в Харкові суд засудив Гната Кромського до 8 років ув'язнення з конфіскацією майна. Однак пізніше Кромський вийшов на свободу за "законом Савченко".