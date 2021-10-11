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Суд відпустив Труханова під 30 мільйонів гривень застави

11 октября 2021, 14:18

ВАКС хувалив рішення відпустити Труханова під заставу у розмірі 30 млн гривень. Відповідне рішення озвучила суддя.

Труханів
Суд відпустив Труханова під 30 мільйонів гривень застави / УНІАН

Вищий антикорупційний суд (ВАКС) обрав запобіжний захід меру Одеси Геннадію Труханову. Його підозрюють у привласненні землі в Одесі.

ВАКС ухвалив рішення відпустити Труханова під заставу у розмірі 30 млн гривень. Відповідне рішення озвучила суддя, трансляція засідання велася в Youtube.

Мер Одеси проходить підозрюваним у справі незаконного заволодіння активами територіальної громади Одеси на 689 млн гривень та легалізації незаконно отриманих доходів. Крім нього підозру оголосили ще 15 особам.

Нагадаємо, прокуратура просила суд заарештувати Труханова із заставою 120 млн гривень.

Національне антикорупційне бюро підозрює Труханова, бізнесмена Володимира Галантерника і колишнього прокурора Одеської області Олега Жученка в захопленні землі в Одесі.

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Підозри їм підписала генпрокурор Ірина Венедіктова.

Після повідомлення про підозру Труханов пішов у відпустку до 13 жовтня.

Труханов заявив, що колишній голова Одеської обладміністрації та експрезидент Грузії Михайло Саакашвілі дав вказівку НАБУ відкрити проти нього справу, а також повідомив, що у нього немає 120 млн гривень застави, про яку просить суд прокуратура.

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Геннадій Труханов новини Одеси
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