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Обіцяв "відмазати" від екстрадиції за $ 50 тисяч: нардепа викрили на шахрайстві

Анна Ярославська
30 червня 2023, 09:45 оновлено 30 червня, 10:05
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За даними низки ЗМІ, мова йде про Сергія Алексєєва з Європейської солідарності. За місцем проживання підозрюваного проходять невідкладні слідчі дії.
Нардепа викрили на шахрайстві
Нардепа викрили на шахрайстві / Колаж: Главред, фото: СБУ

Служба безпеки України викрила чинного народного депутата України, який за 50 тисяч доларів обіцяв "відмазати" іноземця від екстрадиції. За даними низки ЗМІ, мова йде про Сергія Алексєєва з Європейської солідарності.

Як повідомляє пресслужба СБУ, були задокументовані злочинні дії одного з чинних народних депутатів України, який вимагав гроші від громадянина однієї з європейських країн.

"За 50 тисяч доларів нардеп обіцяв іноземцю своє сприяння в уникненні екстрадиції. Для цього парламентарій "гарантував" використовувати власні зв'язки в суді, щоб скасувати рішення Державної міграційної служби України про відмову в наданні іноземцю статусу біженця", - йдеться у повідомленні.

Співробітники СБУ задокументували факт отримання нардепом 20 тисяч доларів - першої частини грошової винагороди, а також викрили його на отриманні другого "траншу" у розмірі 30 тисяч доларів.

Нардепа спіймали на шахрайстві
Нардеп обіцяв іноземцю своє сприяння в уникненні екстрадиції / Фото: СБУ
Обіцяв 'відмазати' від екстрадиції за $ 50 тисяч: нардепа викрили на шахрайстві
Було зафіксовано отримання 30 тисяч доларів / Фото: СБУ
Раніше нардеп отримав ще 20 тисяч доларів
Раніше нардеп отримав ще 20 тисяч доларів / Фото: СБУ

Народному депутату повідомили про підозру за ч.4 ст. 190 Кримінального кодексу України (шахрайство, вчинене в особливо великих розмірах). Вирішується питання про обрання запобіжного заходу. Санкція статті передбачає покарання до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

За місцем проживання підозрюваного проходять невідкладні слідчі дії.

Як пише УНІАН з посиланням на свої джерела, на шахрайстві спіймали народного депутата з фракції Євросолідарність Сергія Алексєва.

Дивіться відео - СБУ викрила чинного народного депутата, який за $50 тисяч обіцяв "відмазати" іноземця від екстрадиції:

Що відомо про Сергія Алексєєва

У 2014 році Сергій Алексєєв був обраний до Верховної Ради (8-е скликання) від Партії Блок Петра Порошенка. Був заступником Голови Комітету з питань правової політики та правосуддя.

У 2016 році не задекларував внесок на користь Партії Блок Петра Порошенка - тоді він перерахував 100 тисяч одним платежем. Також депутат "погорів" на кнопкодавстві.

Фірма Алексєєва фігурувала у кримінальному провадженні щодо ухилення від сплати податків та розтрати ввіреного службовим особам майна.

У 2019-му Алексєєв знову потрапив до парламенту за списком партії Порошенка Європейська солідарність.

Сергій Алексєєв
Сергій Алексєєв / Фото: УНІАН

Як повідомляв Главред, Національне антикорупційне бюро та Спеціалізована антикорупційна прокуратура затримали голову Тернопільської обласної ради Михайла Головка на отриманні хабара.

За даними слідства, Головко разом зі своїми помічниками вимагав майже 1,8 млн грн у власника підприємства за підписання актів виконаних робіт з будівництва та ремонту інфраструктурних об'єктів комунальним підприємством Тернопільської облради.

Нагадаємо, Вищий антикорупційний суд 14 червня оголосив вирок стосовно колишнього судді Дніпровського районного суду Києва Миколи Чауса. Суддя отримав 10 років ув'язнення з конфіскацією майна і з позбавленням права обіймати певні посади терміном 3 роки.

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