У ДТП загинув колишній нардеп Володимир Стретович

Деталі смертельної аварії невідомі. Про смерть Стретовича повідомив громадський діяч, депутат ВРУ двох скликань Олександр Доній.

Володимир Стретович загинув у ДТП 6 квітня / Фото facebook.com/oles.doniy

В автомобільній аварії 6 квітня на 65-му році життя загинув народний депутат Верховної Ради України чотирьох минулих скликань, заслужений юрист Володимир Стретович. Про це повідомив у Facebook громадський діяч, депутат ВРУ двох скликань Олександр Доній.

Деталі ДТП невідомі.

"Неприємна звістка – в автоаварії кілька годин тому загинув Володимир Стретович, в минулому - народний депутат кількох скликань... Він знаходив час для підтримки друзів. Він умів дружити. У нас були спільні плани на майбутнє. Щирі співчуття рідним. Світла пам'ять", - написав він.

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Володимир Стретович - що про нього відомо

Народився 16 травня 1958 року в селі Забране Малинського району Житомирської області. Закінчив Київський топографічний технікум за спеціальністю технік-топограф. Також здобув професію правознавця в Київському університеті ім. Т. Шевченка. Крім того, закінчив аспірантуру Інституту держави і права АНУ.

Володимир Стретович - кандидат юридичних наук (1989), доцент (2001).

Був депутатом Верховної Ради України другого, четвертого, п'ятого й шостого скликань. Тричі обирався за списками партії "Наша Україна".

Стретович - заслужений юрист України (1996), нагороджений орденом Ярослава Мудрого ІV ступеня. Автор півсотні наукових праць з проблем регулювання трудових і майнових відносин у сільському господарстві, державному будівництві, політології.

Володів німецькою мовою. Захоплювався ігровими видами спорту, а також бджільництвом (з 2015 року був президентом "Союзу бджолярів України").

У нього залишилися дружина – Тетяна Іванівна (юрист, заступник гендиректора асоціації "Укрпиво"), дорослі дочки Катерина і Анна, онуки.

Як повідомляв Главред, у кривавій боротьбі за свободу і незалежність України загинув талановитий музикант, диригент і артист оркестру Костянтин Старовицький, якому було всього 40 років. Смерть знайшла захисника на Краматорському напрямку.

Також у бою з російськими окупантами загинув херсонець Андрій Мехряков з позивним "Мех". До повномасштабного вторгнення країни-агресора РФ він був діджеєм в одному з херсонських клубів і виступав під творчим псевдонімом Dj Apache.

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