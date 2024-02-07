"Стріляв по сину": українському командиру довелося битися проти батька – танкіста РФ

19-річний командир української БМП Bradley дізнався, що у бою проти нього брав участь його батько, після неочікуваного дзвінка з країни-агресорки Росії.

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Українському командиру довелося битися проти батька – танкіста РФ/ колаж: Главред, фото: скрін

Командиру української бойової машини піхоти Bradley довелося вступити у бій на фронті проти рідного батька, танкіста окупаційної армії.

Про те, що по ньому стріляв рідний батько, Олександр дізнався пізніше. Історія українського воїна розповідається у сюжеті телеканалу "1+1".

Журналіст телеканалу Андрій Цаплієнко розповідає в сюжеті, що 19-річний український командир половину свого життя прожив у країні-агресорці Росії. На фронт в Україні він пішов добровольцем. Спершу був штурмовиком в піхоті, а потім почав працювати на бойовій машині піхоти Bradley і став командиром екіпажу.

Попри свій молодий вік, Олександр вважається одним з найбільш досвідчених командирів екіпажів Bradley, від яких сьогодні залежить, чи встоїть оборона Авдіївки, зазначає журналіст.

"Ми навчилися з дистанції працювати, і фугас тут класно допомагає. Через те, що ти можеш непрямо потрапити у точку, у яку тобі треба, але розліт осколків робить свою справу", – зазначив командир БМП.

Довелося битися на фронті проти рідного батька

У перші дні літнього контрнаступу бойова машина Олександра в одному бою підбила два російські танки. Про це написала тодішня заступниця міністра оборони Ганна Маляр, оприлюднивши фото екіпажу Bradley. Світлина розлетілася по світу і потрапила до російських соціальних мереж, після чого росіяни оголосили нагороду за українських героїв.

Олександр розповідає, що за кожного члена екіпажу російські окупанти пропонували свою суму нагороди, але найбільше грошей пропонували за командира.

А невдовзі захисник України отримав неочікуваний телефонний дзвінок з незнайомого номера. Як виявилося, дзвінок був з країни-агресорки Росії. Йому зателефонував батько-росіянин, якого він не бачив ще з дитинства.

"По статусу – батько, а по факту – ніхто", – висловився про нього Олександр.

З цього телефонного дзвінка український командир, зокрема, дізнався, що під час одного з боїв на фронті він зіткнувся на полі бою з рідним батьком.

Батько Олександра пішов до окупаційної армії, став танкістом, і його відправили стримувати прорив українських Bradley – тих самих, на яких воював його син.

"Він на танку працював, а танк – це загроза для нас. І вийшло, що батько проти сина ось так ось виїжджав… Нам у бік одного разу потрапив снаряд танка, влучило по броні, тому ми виїхали звідти абсолютно спокійно. І потім батько мені каже: "Синку, я як тільки дізнався, що то ти був, я припинив стріляти". Це батько казав під час того телефонного дзвінка. А я такий – ну, і що? Але коли ми тоді їхали, по нас продовжувало прилітати", – розповів Олександр.

Насправді батько, навіть знаючи, що стріляє в рідного сина, продовжував служити в армії окупантів і воювати за Путіна. Допоки його танк не спалили українські бійці, розповів журналіст Цаплієнко.

"У танку згорів ніби. Казали, що він загинув, а потім через якийсь час казали, що він у танку згорів", – сказав Олександр.

Дивіться відео про військового Олександра, якому довелося зійтися в бою на фронті зі своїм батьком-окупантом:

Війна в Україні

Нагадаємо, вранці у середу, 7 лютого ракетна тривога лунала по всій Україні, у Харкові, Миколаєві, Києві та інших містах відбулися вибухи. Окупанти здійснили пуски ракет типу Х-101/555 з російських стратегічних бомбардувальників Ту-95МС у напрямку Каспійського моря.

Повідомлялося, що РФ атакувала Київ десятками ракет. Уже відомо про 13 постраждалих, ця цифра може збільшуватися. 10 постраждалих, зокрема вагітну жінку, госпіталізували в Голосіївському районі. Троє людей постраждали в Дніпровському районі – двох із них госпіталізували, одному медики надали допомогу на місці, повідомив мер Києва Віталій Кличко. У Повітряних силах розповіли, що РФ вдарила по Україні 44 ракетами і 20 дронами – збили вдалося не усі. Вдалося збити 44 повітряні цілі, які запускали окупанти – 29 ракет і 15 дронів.

Також раніше повідомлялося, що допомога США ще кілька років буде життєво необхідною Україні. Для України допомога від США та партнерів є життєво необхідною, вона матиме вирішальне значення для розбудови власної оборонно-промислової бази українцями, наголосили аналітики ISW.

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