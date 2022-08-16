Страх і загроза: Зеленський назвав єдиний спосіб натиснути на Путіна

Володимир Зеленський знає спосіб впливу на Володимира Путіна/ УНІАН, скріншот

Президент Володимир Зеленський розповів про те, що може зупинити президента РФ Володимира Путіна, який влаштував криваву війну з Україною.

В інтерв'ю The Washington Post він підкреслив, що заборона на в'їзд всіх громадян РФ до країн Євросоюзу є дієвим заходом відповіді на захоплення окупантами українських територій.

"Я спочатку сказав, що вважаю найважливішими санкціями закриття кордонів, тому що вони (росіяни — ред.) відбирають чужу територію... що ж, нехай живуть у своєму світі, поки не змінять свою філософію... Отже, країни закривають кордони і вводять ембарго на енергоресурси... особисто моя думка, що все інше слабкіше. Повного ембарго на постачання енергоресурсів немає, кордони не закриті", — упевнений президент.

Він також звернув увагу на те, що на заході живуть і навчаються діти російської верхівки. Тому візовий "бан" допоможе якнайшвидшому протверезінню росіян.

"Це єдиний спосіб вплинути на Путіна. Адже у цієї людини немає іншого страху, крім страху за своє життя. І його життя залежить від того, чи загрожує йому його внутрішнє населення, чи ні. Більше йому нічого не загрожує. Так воно і є, тому коли його населення буде тиснути на його рішення, тоді будуть і результати. І війна закінчиться. Це дуже зрозумілі санкції, вони дуже прості. Справа не в грошах, не в газі або трубах і не в тому, що взимку у німців не буде тепла. Просто закрий кордони на рік і побачиш результат", — додав Зеленський.

Нагадаємо, раніше Зеленський відповів на питання про те, чому офіційна влада не попереджали українців про підготовку вторгнення РФ, незважаючи на надходження відповідної розвідувальної інформації.

Глава держави в інтерв'ю The Washington Post зазначив, що якби влада попередила українців про майбутнє вторгнення РФ ще в жовтні, то почалася б паніка і масова еміграція, що згубило б країну.

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