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Чи чекати українцям масованої атаки перед Новим роком: у ЗСУ розкрили плани окупантів

19 грудня 2022, 05:00
Кремль має на меті завдати якомога сильнішого болю Україні та її громадянам.
Чи чекати українцям масованої атаки перед Новим роком: у ЗСУ розкрили плани окупантів
У ЗСУ спрогнозували, чи слід очікувати від РФ ракетних обстрілів на Новий рік / Міноборони РФ

Російський ракетний терор не обов'язково може посилитися ближче до Нового року. Тому не варто пов'язувати дії окупантів до дат. Про це заявив речник командування Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат у коментарі УНІАН.

Як зазначив Ігнат, у російських окупантів розписані головні цілі в нашій країні.

"Наше Головне управління розвідки порадило не прив'язуватися до дат, що вони можуть там нас "вітати". Ну, можна, так, прив'язуватися – не прив'язуватися – у них є чіткий план, у них розписані пріоритетні цілі в Україні. Перший пріоритет, другий, третій", - сказав речник Повітряних сил.

Окрім того, Ігнат підкреслив, що Кремль має на меті завдати якомога сильнішого болю Україні та її громадянам, тому й обирає відповідні цілі. Водночас він зауважив, що ракетні атаки для російської влади – це "гра на публіку" та спроба запевнити громадян РФ у тому, що "все добре".

"І, залежно від того, де нам буде болючіше, вони туди і б'ють – якомога підліше, якомога нахабніше і болючіше. А якщо є можливість прив'язатися трохи до дати, щоб догодити диктатору… І для російського народу теж потрібно працювати, на публіку внутрішню", - підсумував Ігнат.

Ракетний терор РФ

Президент України Володимир Зеленський нещодавно заявив, що російські окупаційні війська не відмовилися від своєї тактики терору. Ворог до нього готується.

Раніше офіційний представник Головного управління розвідки Міністерства оборони Вадим Скібіцький прокоментував ймовірність нових ракетних ударів РФ по Україні. За його словами, окупантам вистачить ракет на три-п'ять масованих обстрілів території України.

Водночас секретар Ради національної безпеки і оборони України Олексій Данілов заявив про ймовірність дій у відповідь на ракетний терор РФ. "Ми будемо здатні на все. Тому якщо щось стосується наших інтересів, то ми нікого питати не будемо, куди нам бити ворога", - підкреслив він.

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