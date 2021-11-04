Стало відомо, що написала мешканка Луцька, яка порізала себе і дочку, в прощальній записці

Жінка залишила передсмертну записку / скріншот

У Луцьку чоловік посеред ночі виявив у кімнаті свою дружину та 2-річну доньку. Вони були в крові, а на тілах - численні сліди ножових поранень. Поруч з жінкою лежала прощальна записка. У ній говорилося про те, що мати двох дітей намагалася піти з життя разом з дитиною.

Як повідомляють "Волинські Новини", у записці жінка зізналася, що зробила це все сама і не знає, що з нею останнім часом відбувається. Крім того, вона попросила вибачення і додала, що всіх любить.

Чоловік раніше помічав, що дружина була в пригніченому стані.

Також стало відомо, що вона поранила себе на кухні, де її знайшов чоловік. І тільки після цього в кімнаті виявили закривавлену дитину. Про те, що зробила з дочкою, встигла розповісти мати.

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"Жінка встигла завдати собі множинні удари в груди, дитину поранила в голову, в тулуб", - зазначили в поліції.

читайте такожУ Луцьку неадеквати перевернули біотуалет: всередині був відвідувачНаразі стан жінки стабілізувати, а дочка все ще в реанімації. Її прооперували, біля неї чергує батько.

Відомо, що на обліку соціальних служб сім'я не стояла. Також в сім'ї є ще 9-річна дочка.

"Дуже красива жінка, дивилася за дітьми, а що сталося - не знаю", - кажуть сусіди.

Нагадаємо, чоловік заявив, що його дружина намагалася покінчити життя самогубством. Жінку з множинними колото-різаними ранами госпіталізували в міську клінічну лікарню, а дитина з колото-різаними ранами потрапила в обласну дитячу.

Також раніше харків'янка била свою дитину в прямому ефірі Instagram. Раніше у неї вже відбирали дитя, але знову повернули матері, яка так і не усвідомила свою страшну поведінку.

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