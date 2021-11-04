У супермаркеті Луцька загадково розлилася ртуть

Близько 200 грам небезпечної речовини розлилося з поліетиленового пакета, який лежав в камері схову.
В одній з камер зберігання речей клієнтів в супермаркеті АТБ в Луцьку напередодні була виявлена ртуть. Небезпечна речовина була розлитою.
Для того, щоб ліквідувати отруту, відвідувачів евакуювали, повідомили у Держслужбі з надзвичайних ситуацій.
200 грамів небезпечної речовини розлилося з поліетиленового пакета. Це помітили близько шостої години вечора.
читайте такожУ Луцьку від каштанів померла 8-річна дівчинкаНа місце інциденту прибули співробітники відділення радіаційно-хімічного захисту та оперативно-координаційний центр ДСНС у Волинській області.
"Фахівці цивільного захисту здійснюють збір ртуті в спеціальну місткість, виробляють демеркуризацію об'єкта. Постраждалих немає", - сказано в повідомленні ДСНС.
Нагадаємо, раніше у Львівській школі східних мов та бойових мистецтв "Будокан" вчасно вирішили провести ремонт. Під час робіт будівельники виявили небезпечну для людини отруту-ртуть. Найголовніше, що знайшли його під підлогою.
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