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США готують превентивний удар по Росії: Олег Жданов назвав умову

3 жовтня 2022, 18:49

Як тільки почнуться розмови щодо застосування ядерного озброєння, вони завдадуть превентивного удару, зазначив експерт.

Олег Жданов, без лого
Засоби застосування ядерної зброї вже на полі бою / Главред

Влада США може завдати превентивного удару по військах РФ, задіяних у ядерній атаці у тому випадку, якщо з'являться дані про наміри Кремля вдарити по Україні, повідомив в ефірі FREEDOM розповів військовий експерт Олег Жданов.

"Засіб застосування ядерної зброї вже є на полі бою. Той же "Іскандер", "Точка-У".. Про артилерійські системи говорити не будемо, так як з'явилася інформація, що нібито в 2000 році були списані всі боєприпаси до артилерії з ядерним зарядом. Хоча вірити Росії не можна", - пояснив Жданов.

Експерт зазначив, що США дала зрозуміти, що як тільки почнуться розмови про застосування ядерного озброєння, вони завдадуть превентивного удару конвенційною зброєю по знищенню цих засобів доставки, або транспорту (конвою), якщо такий буде формуватися.

Ситуація на полі бою для росіян також вкрай непроста.

"У Кремінній вони виводять основні сили... Вони виводять або для того, щоб сформувати черговий рубіж оборони, або просто відводять, щоб врятувати і щось залишити. Тому що сьогодні резервів немає, заткнути дірки ніким. 2-3 тисячі мобілізованих не врятують ситуацію", - додав Жданов.

Погрози Путіна застосувати ядерну зброю

Глава Кремля Володимир Путін за останній час два рази погрожував Україні можливим застосуванням ядерної зброї. Він говорив про це 21 вересня, коли оголошував мобілізацію, і 30 вересня – у своїй промові після того, як підписався під папірцями, пов'язаними з анексією Донецької, Луганської, Херсонської та Запорізької областей.

Президент Володимир Зеленський вважає, що Путін навряд чи застосує ядерну зброю.

Але сценарію виключати не можна.

"Ми не можемо заглянути в голову цій людині, є ризики. Завтра Путін може сказати: крім України ми також хочемо частину Польщі, в іншому випадку ми застосуємо ядерну зброю. Ми не можемо йти на такі компроміси", - зазначив гарант.

Секретар Ради національної безпеки і оборони Олексій Данілов вважає, що якщо Путін зробить хоч крок до того, щоб застосувати ядерну зброю, світ миттєво відреагує. Росія в короткостроковій перспективі зіткнеться з крахом. Путіна про це вже попередили.

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