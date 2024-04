"Терміново необхідно": США продасть Україні комплектуючі ЗРК Hawk на $138 млн

Сполучені Штати Америки оголосили, що екстрено продадуть Україні комплектуючі для зенітних ракетних комплексів Hawk України на 138 мільйонів доларів.

Відповідний дозвіл на екстрений продаж дав Державний департамент США, пише Associated Press.

Будуть продані деталі для забезпечення критичного ремонту, а також запасні частини для ракетних систем Hawk. Про цей крок США оголосили у вівторок, 9 квітня.

Міністр оборони Ллойд Остін під час слухань на Капітолійському пагорбі заявив, що без підтримки США є ризик, що країна-агресорка Росія захопить Україну.

Що таке ЗРК HAWK

MIM-23 Hawk, HAWK ("Хок", бекронім слова "яструб" - Homing All the Way Killer - перехоплювач, керований по всій траєкторії польоту) - американський військовий зенітний ракетний комплекс середньої дальності.

Комплекс був прийнятий на озброєння в 1959 році та став одним із перших у світі зенітно-ракетних комплексів із напівактивним радіолокаційним наведенням.

Дальність знищення цілей ЗРК Hawk – до 45-50 кілометрів, висотність мети – до 20 кілометрів, ракета наводиться на ціль напівактивною головкою самонаведення та летить зі швидкістю 2,4 Маха.

Hawk неодноразово застосовувався в ході збройних конфліктів (найбільш масштабно - в ході арабо-ізраїльських воєн та ірано-іракської війни). У 2002 році комплекс було знято з озброєння в США, але станом на 2023 рік продовжує експлуатуватися арміями понад 10 країн світу.