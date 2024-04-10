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"Терміново необхідно": США продасть Україні комплектуючі ЗРК Hawk на $138 млн

Альона Вороніна
10 квітня 2024, 08:29
Держдеп США схвалив продаж комплектуючих зенітних ракетних комплексів Hawk, зазначивши, що Україні терміново необхідно збільшити свої можливості для захисту.

Ллойд Остин, ЗРК Hawk
США продасть Україні комплектуючі ЗРК Hawk на $138 млн/ колаж: Главред, фото: depositphotos.com/ua, Вікіпедія

Сполучені Штати Америки оголосили, що екстрено продадуть Україні комплектуючі для зенітних ракетних комплексів Hawk України на 138 мільйонів доларів.

Відповідний дозвіл на екстрений продаж дав Державний департамент США, пише Associated Press.

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Будуть продані деталі для забезпечення критичного ремонту, а також запасні частини для ракетних систем Hawk. Про цей крок США оголосили у вівторок, 9 квітня.

"Україні терміново необхідно збільшити свої можливості для захисту від російських ракетних ударів і повітряних можливостей російських сил. Збереження і підтримка системи озброєння Hawk посилить здатність України захищати свій народ і захистити критичну інфраструктуру", – зазначається у меморандумі Держдепу, в якому описується продаж.

Міністр оборони Ллойд Остін під час слухань на Капітолійському пагорбі заявив, що без підтримки США є ризик, що країна-агресорка Росія захопить Україну.

Що таке ЗРК HAWK

MIM-23 Hawk, HAWK ("Хок", бекронім слова "яструб" - Homing All the Way Killer - перехоплювач, керований по всій траєкторії польоту) - американський військовий зенітний ракетний комплекс середньої дальності.

Комплекс був прийнятий на озброєння в 1959 році та став одним із перших у світі зенітно-ракетних комплексів із напівактивним радіолокаційним наведенням.

Дальність знищення цілей ЗРК Hawk – до 45-50 кілометрів, висотність мети – до 20 кілометрів, ракета наводиться на ціль напівактивною головкою самонаведення та летить зі швидкістю 2,4 Маха.

Hawk неодноразово застосовувався в ході збройних конфліктів (найбільш масштабно - в ході арабо-ізраїльських воєн та ірано-іракської війни). У 2002 році комплекс було знято з озброєння в США, але станом на 2023 рік продовжує експлуатуватися арміями понад 10 країн світу.

Військова допомога Україні – останні новини

Раніше у США назвали терміни голосування пакета для України. Пакет військової допомоги США Україні на 61 млрд доларів буде схвалено у квітні 2024 року, заявив американський дипломат, колишній спецпредставник Держдепу США з питань України Курт Волкер.

Також раніше видання The Guardian повідомило, що спроба Кемерона допомогти Україні з військовою допомогою США провалилася. Аргументи Кемерона – як раціональні, так і емоційні – схоже, наштовхнулися на боротьбу за владу всередині Республіканської партії.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський пояснив, чому Шольц не хоче постачати Україні ракети Taurus. Зеленський сказав, що Україні потрібна зброя, щоб вижити, і він "просто не розуміє, чому ми не отримуємо цю зброю".

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