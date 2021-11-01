"Сховала пляшки": під Одесою чоловік стріляв з пістолета по дружині, яка лаяла його за пияцтво

Під Одесою чоловік стріляв з пістолета по дружині, що лаяла його за пияцтво / УНІАН

У місті Южне (Одеська область) чоловік стріляв з пістолета в дружину у дворі свого будинку. Про це повідомляється портал ТСН.

З'ясувалося, що дружина, за своїм звичаєм, почала лаяти чоловіка за постійне пияцтво. І, більше того, ще сховала пляшки з алкоголем. Чоловіка розлютився, схопився за пістолет і почав стріляти. Лише дивом жінка не постраждала, оскільки встигла вискочити з двору і побігла до сусідів по допомогу.

58-річний стрілець був затриманий, а в його будинку правоохоронці виявили цілий арсенал зброї і патронів. Незаконне поводження зі зброєю та боєприпасами карається позбавленням волі на строк до семи років.

"У нього вилучили газовий пістолет, перероблений в Травматичний з якого він стріляв, бойовий пістолет іноземного виробництва, обріз мисливської рушниці, револьвер і майже 200 патронів різного калібру. Вся зброя направлена на експертизу", — заявив т.в.о. начальника сектору відділу поліції №1 Олександр Біланчук.

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Нагадаємо, раніше повідомлялося про те, що в Чернівецькій області чоловік влаштував стрілянину на власному весіллі.

27-річному нареченому, який стріляв з автоматичного карабіна, висунувшись в люк позашляховика з весільного кортежу, загрожує до 7 років в'язниці.

Стріляв він, проїжджаючи повз будинок односельців. Ці розваги гості зняли і виклали в соцмережі.