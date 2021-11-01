УкрРус
Читати російською
  1. Головна
  3. Україна

"Сховала пляшки": під Одесою чоловік стріляв з пістолета по дружині, яка лаяла його за пияцтво

1 листопада 2021, 17:05

58-річного стрільця досить швидко затримали. У його власному будинку під час ретельного обшуку правоохоронці виявили цілий арсенал зброї та набоїв.

Наручники
Під Одесою чоловік стріляв з пістолета по дружині, що лаяла його за пияцтво / УНІАН

У місті Южне (Одеська область) чоловік стріляв з пістолета в дружину у дворі свого будинку. Про це повідомляється портал ТСН.

З'ясувалося, що дружина, за своїм звичаєм, почала лаяти чоловіка за постійне пияцтво. І, більше того, ще сховала пляшки з алкоголем. Чоловіка розлютився, схопився за пістолет і почав стріляти. Лише дивом жінка не постраждала, оскільки встигла вискочити з двору і побігла до сусідів по допомогу.

58-річний стрілець був затриманий, а в його будинку правоохоронці виявили цілий арсенал зброї і патронів. Незаконне поводження зі зброєю та боєприпасами карається позбавленням волі на строк до семи років.

"У нього вилучили газовий пістолет, перероблений в Травматичний з якого він стріляв, бойовий пістолет іноземного виробництва, обріз мисливської рушниці, револьвер і майже 200 патронів різного калібру. Вся зброя направлена на експертизу", — заявив т.в.о. начальника сектору відділу поліції №1 Олександр Біланчук.

читайте такожНа Сумщині міліціонер стріляв у свою колишню дружину і тестя

Реклама

Нагадаємо, раніше повідомлялося про те, що в Чернівецькій області чоловік влаштував стрілянину на власному весіллі.

27-річному нареченому, який стріляв з автоматичного карабіна, висунувшись в люк позашляховика з весільного кортежу, загрожує до 7 років в'язниці.

Стріляв він, проїжджаючи повз будинок односельців. Ці розваги гості зняли і виклали в соцмережі.

viber
перестрелки новини України новини Одеси
Зараз ви переглядаєте новину «"Сховала пляшки": під Одесою чоловік стріляв з пістолета по дружині, яка лаяла його за пияцтво». Інші новини України читайте в розділі «Україна». Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl + Enter. Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl + Enter
Реклама
Популярне
У моду увійшли теплі пальта і куртки жіночі зі штучного хутра незвичайної красиУ моду увійшли теплі пальта і куртки жіночі зі штучного хутра незвичайної краси На дорогах Києва з 1 листопада запроваджується єдиний швидкісний режим: що це означаєНа дорогах Києва з 1 листопада запроваджується єдиний швидкісний режим: що це означає Місячний посівний календар на листопад 2021: кращі дні для садово-городніх робітМісячний посівний календар на листопад 2021: кращі дні для садово-городніх робіт Кому не можна робити щеплення від коронавірусу: повний список протипоказань за всіма вакцинамиКому не можна робити щеплення від коронавірусу: повний список протипоказань за всіма вакцинами Відновлення великомасштабних бойових дій на Донбасі практично неминучеВідновлення великомасштабних бойових дій на Донбасі практично неминуче
17:13

Названі нові страшні наслідки коронавірусу

17:10

Місячний посівний календар на листопад 2021: кращі дні для садово-городніх робіт

17:05

"Сховала пляшки": під Одесою чоловік стріляв з пістолета по дружині, яка лаяла його за пияцтво Відео

16:56

Найсмачніша закуска на новорічний стіл 2022: неймовірний рецепт Рафаелло з крабових паличок Відео

16:51

Гороскоп на листопад-2021 для всіх знаків: Скорпіон стане улюбленцем фортуни, а Дівам буде несолодко

Реклама
16:38

"Буде гірше": Комаровський попередив про страшну кількість заражень коронавірусом Відео

16:23

Між Україною та РФ вибухнула газова війна: Газпром готовий повністю обрубати постачання газу ГТС Відео

16:14

Місячний календар стрижок на тиждень 1-7 листопада: вдалі дні для нової зачіски та манікюру

16:09

4-річній дівчинці соломорізкою понівечило руку: лікарі чотири години пришивали їй пальці Відео

16:05

Оксамитовий сезон затягнеться: астролог розповів про погоду в Україні в листопаді-2021

15:58

Юрособи зможуть платити за постачання електроенергії та її розподіл по одній квитанції

15:58

Затримання авто з Кивою: у поліції назвали причину і заговорили про підробку документів Відео

15:56

Як правильно зберігати часник: найкращі способи, які збережуть корисні властивості

15:42

Зарплати в Україні: у яких сферах українці заробляють найбільше Відео

15:41

У Тернополі жінка прожила три тижні з трупами в квартирі

15:35

Знаменитостей для наступного сезону Танців з зірками зможуть обирати глядачі Відео

15:32

"Коронавірус розпилюють з літаків": одеський депутат відзначився висловлюванням

15:19

Нардеп від ОПЗЖ Ілля Кива був затриманий у Києві - його вже відпустили Відео

15:10

Лікар Комаровський. Шість питань про дітей та коронавірус

15:09

Православний календар на листопад 2021: важливі дати і церковні свята

Реклама
14:57

У Кривому Розі йде "Велике будівництво" стадіону з гібридним футбольним полем

14:56

Стріляв у дичину, а влучив у підлітка: на Вінниччині мисливець з рушниці підстрелив хлопчика

14:52

40% українців переконані , що нинішня влада нічим не краща за колишню - опитування

14:49

Україну розігріє до +19°: синоптик назвала терміни атаки потужного атмосферного фронту Відео

14:37

Карантин у Києві: у Держспоживслужбі розповіли, коли школи запрацюють в очному режимі Відео

14:34

Троє дітей та їх тренер загинули миттєво: з'ясувалися деталі моторошної ДТП під Кропивницьким Відео

14:26

Коли Казанська Осіння 2021: дата, традиції та магія дня, пора весіль, молитва

14:08

У МОЗ озвучили умови, за яких COVID-сертифікати анулюються

14:01

Резніков - міністр оборони, посада для Верещук і відставки: Арахамія оголосив про плани щодо Кабміну Відео

14:00

Гороскоп на 2 листопада 2021 для всіх знаків Зодіаку: хороший заробіток, борги і занепад сил Відео

13:55

Пропагандистка Скабєєва зраділа, що без вугілля з РФ в Україні будуть мерзнути діти та хворі Відео

13:50

Українців змушують платити за опалення з холодними батареями: в чому причина Відео

13:49

​​​​​​​Телеканал 1+1 став лідером телеперегляду за результатами жовтня та продемонстрував найкращий результат за рік

13:45

Ніна Матвієнко вигнала чоловіка з дому після 50 років шлюбу: "Толку, як з козла молока"

13:14

"Міністропад" триває: у відставку подав Олег Уруський Відео

13:04

У МОЗ заявили про стабілізацію ситуації в Україні: медики не згодні

13:03

Вихідні в листопаді 2021 в Україні: коли і скільки будемо відпочивати

12:59

"Провокація" атаки Росії з "ЛДНР" на Донбасі: Лавров вибухнув звинуваченнями на адресу України Відео

12:48

Скандали та штрафи: у Києві поліція влаштувала COVID-рейди в транспорті Відео

12:43

Пропадає нюх, сухий кашель і температура: лікар описав симптоми нового штаму коронавірусу "Дельта+"

Реклама
12:36

Наймодніші сумки зима 2022, в яких крізь холод і сніг можна гордо нести все своє життя Фото Відео

12:26

Позитив Олексій Завгородній отримав серйозну травму на гастролях в Єгипті

12:21

"Відбиває чужих чоловіків": на Запоріжжі жінка помстилася "коханому" та шокувала мережу

12:12

Без транзиту газу до Європи зростуть шанси на війну Москви проти Києва - Вітренко

12:11

Зеленський "переплюнув" Порошенка в антирейтингу політиків, але за нього все одно голосуватимуть - опитування

11:55

Магнітні бурі в листопаді 2021: розклад небезпечних для судин днів Відео

11:40

Без матері залишилося 11 дітей: коронавірус забрав життя вагітної жінки у Хмельницькому

11:33

У Мінцифри пояснили, як правильно згенерувати ковід-сертифікати в "Дія" Відео

11:31

У Києві попередили про тритижневий жорсткий локдаун Відео

11:29

Зірка Доктора Хауса здійснив камінг-аут і планує весілля з обранцем

Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів
© 2002-2021, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Ми використовуемо cookies
Прийняти