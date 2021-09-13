У Польщі загадково зник українець: його шукають більше року, копи хочуть закрити справу

Владислав Щур загадково зник у Польщі / ТСН

У Польщі більше року тому пропав українець. Його весь цей час шукають. Однак тепер рідні 23-річного хлопця запідозрили поліцію в приховуванні деталей розслідування.

Як пише видання Obozrevatel, польські копи стверджують, що Владислав Щур сам стрибнув у річку і потонув 13 червня 2020 року.

Відзначається, що рік тому він вийшов з нічного клубу і зник безвісти. Українець легально працював у Польщі протягом шести років. Він займався маркетингом. За день до зникнення, 12 червня, він з друзями відпочивав у кафе. А близько 22: 00 приєднався до іншої компанії і пішов у нічний клуб.

"Хлопчики сіли. Близько 7:00 ранку друг сина покинув клуб, а Влад все ще фактично залишився з незнайомими людьми, друзями друзів", - розповіла мати Владислава Ірина.

Більше на зв'язок з хлопцем вийти не вдалося. Друзі Владислава не знають, куди пропав їхній друг.

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"Хлопці звернулися до мера міста, після цього прийняли заяву. Ми, в свою чергу, були впевнені, що син може бути затриманий поліцією, тому що нам повідомили, що він не присутній ні в одному районі, ні в лікарнях, ні в морзі. Ми терміново поїхали на машині в Польщу. Була пандемія, нікого не пускали, ми не діяли по 16 годин на кордоні і дісталися туди у вівторок. Потім ми дізналися, що є якесь відео з віддаленого острова, на якому видно, що людина підходить до річки і стрибає у воду", - додала мати зниклого.

Однак, зрозуміти, хто саме стрибає у воду, було неможливо через погану якість відео. А потопельника копи не знайшли досі.

Тим часом, вже 1 березня 2021 року польська поліція закрила справу, а 18 травня польський суд постановив, що співробітники правоохоронних органів провели пошукову операцію недбало. Таким чином справу було відновлено.

"Ми чекаємо результатів перевірок, щоб виключити версію про те, що наш син потонув. Якщо поліція не поспішає з порожніми словами, а надає нам факти, то нехай це буде затребувано. А якщо у них їх немає, то виникає питання: чим вони займалися цілий рік? Поки завдання правоохоронних органів - знаходити факти, надавати звіти, які можна проаналізувати. А поки все в тумані і поки рано робити висновки", - уклала вбита горем мати.

Нагадаємо, раніше в Італії померла українська заробітчанка. Жінка померла перед посадкою на літак в міжнародному аеропорту Каподічіно в Неаполі. Їй було 60 років.

Також раніше посли оприлюднили дані щодо кількості українців у Польщі та Чехії. Виявляється, за кордоном проживає і працює від трьох до п'яти мільйонів українців. У Чехії проживає близько 180 тисяч українців. І ця кількість становить чи не найбільшу нацменшину в Чехії.