Сотні літаків 'зітруть' війська РФ у Криму: несподіваний прогноз перемоги України

Успіх ЗСУ в Криму обрушить путінську систему влади, впевнений Андрій Піонтковський.

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Захід перебуває на порозі ухвалення ключового рішення, яке може стерти останню "червону лінію" і стати вирішальним кроком на шляху до поразки країни-агресора РФ у війні, заявив політолог із Вашингтона Андрій Піонтковський.

Як наголосив він в інтерв'ю "Еспресо", остання "червона лінія" Заходу полягає в тому, що за штурвалами західних літаків, які передають Україні, мають бути лише українські пілоти.

"Немає такої кількості українських пілотів, підготовлених на Заході. Сто, а краще двісті літаків у небі України визначать результат війни за кілька тижнів, тому що з їхньою допомогою Україна викине остаточно російське угруповання з Криму, що потягне за собою політичний колапс режиму", - каже експерт.

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За його словами, росіяни розуміють, що коли в українському небі з'являться сотні "гріпенів", "тайфунів" і "міражів", разом із 40 українськими пілотами на F-16, це поставить хрест на російському угрупованні в Криму.

"Тому цей успіх у Криму, який відбудеться негайно після отримання 120 західних літаків, обрушить путінську систему влади <...> Не доведеться долати цю тисячокілометрову лінію оборони. Це класична патова ситуація. Російсько-українська війна, на щастя, не вичерпується цією лінією оборони. Є центр ваги війни по Криму, Кримський півострів - абсолютно вразлива частина російської військової машини", - додав Піонтковський.

Хто такий Андрій Піонтковський Андрій Піонтковський (нар. 30 червня 1940, Москва) – російський політолог, публіцист; математик, кандидат фізико-математичних наук. Активний критик Путіна та політики Росії, дослідник владного бандитизму, путінізму та рашизму, опублікував багато статей та монографій із цієї теми. Із 2019 року дає інтерв'ю різноманітним українським ЗМІ, демонструючи глибоку обізнаність у світовій політиці та внутрішній політиці Росії. Піонтковський виступає критиком, коментує та аналізує міжнародну політику та політику РФ, вказуючи на помилки та надає припущення, ділиться спостереженнями. Через переслідування у РФ мешкає у Вашингтоні, США, пише Вікіпедія.

Передача Україні F-16 - останні новини за темою

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Бельгія поставить Україні 30 своїх винищувачів F-16 до 2028 року. Перші літаки мають бути поставлені вже до кінця року. Про це заявила міністр закордонних справ Хаджа Лабіб.

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/ Инфографика: Главред

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