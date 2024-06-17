УкрРус
Читати російською
  1. Новини
  3. Україна

Сотні літаків "зітруть" війська РФ у Криму: несподіваний прогноз перемоги України

Олексій Тесля
17 червня 2024, 04:05
99
Успіх ЗСУ в Криму обрушить путінську систему влади, впевнений Андрій Піонтковський.
Україна, F-16
/ Колаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com

Захід перебуває на порозі ухвалення ключового рішення, яке може стерти останню "червону лінію" і стати вирішальним кроком на шляху до поразки країни-агресора РФ у війні, заявив політолог із Вашингтона Андрій Піонтковський.

Як наголосив він в інтерв'ю "Еспресо", остання "червона лінія" Заходу полягає в тому, що за штурвалами західних літаків, які передають Україні, мають бути лише українські пілоти.

"Немає такої кількості українських пілотів, підготовлених на Заході. Сто, а краще двісті літаків у небі України визначать результат війни за кілька тижнів, тому що з їхньою допомогою Україна викине остаточно російське угруповання з Криму, що потягне за собою політичний колапс режиму", - каже експерт.

відео дня

За його словами, росіяни розуміють, що коли в українському небі з'являться сотні "гріпенів", "тайфунів" і "міражів", разом із 40 українськими пілотами на F-16, це поставить хрест на російському угрупованні в Криму.

"Тому цей успіх у Криму, який відбудеться негайно після отримання 120 західних літаків, обрушить путінську систему влади <...> Не доведеться долати цю тисячокілометрову лінію оборони. Це класична патова ситуація. Російсько-українська війна, на щастя, не вичерпується цією лінією оборони. Є центр ваги війни по Криму, Кримський півострів - абсолютно вразлива частина російської військової машини", - додав Піонтковський.

Хто такий Андрій Піонтковський

Андрій Піонтковський (нар. 30 червня 1940, Москва) – російський політолог, публіцист; математик, кандидат фізико-математичних наук. Активний критик Путіна та політики Росії, дослідник владного бандитизму, путінізму та рашизму, опублікував багато статей та монографій із цієї теми.

Із 2019 року дає інтерв'ю різноманітним українським ЗМІ, демонструючи глибоку обізнаність у світовій політиці та внутрішній політиці Росії. Піонтковський виступає критиком, коментує та аналізує міжнародну політику та політику РФ, вказуючи на помилки та надає припущення, ділиться спостереженнями.

Через переслідування у РФ мешкає у Вашингтоні, США, пише Вікіпедія.

Передача Україні F-16 - останні новини за темою

Данія, Норвегія, Нідерланди та Бельгія цього літа планують відправити до Києва понад 60 літаків F-16 американського виробництва.

31 травня прем'єр-міністр Данії Метте Фредеріксен заявила, що датські винищувачі F-16 незабаром доставлять в Україну.

Бельгія поставить Україні 30 своїх винищувачів F-16 до 2028 року. Перші літаки мають бути поставлені вже до кінця року. Про це заявила міністр закордонних справ Хаджа Лабіб.

Міністр оборони країни Кайса Оллонгрен повідомила, що Україна зможе використовувати надані Нідерландами винищувачі F-16 для нанесення ударів по цілях на території країни-агресора Росії.

Сотні літаків 'зітруть' війська РФ у Криму: несподіваний прогноз перемоги України
/ Инфографика: Главред

Інші новини:

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред

Андрій Піонтковський війна Росії та України
Реклама

Головне за день

За участю України та РФ: новий Саміт миру буде про завершення війни – Кулеба

За участю України та РФ: новий Саміт миру буде про завершення війни – Кулеба

23:24 Україна
Чому не всі країни підписали підсумковий документ Саміту: у Зеленського дали відповідь

Чому не всі країни підписали підсумковий документ Саміту: у Зеленського дали відповідь

22:30 Україна
У Швейцарії сказали, чи заарештують Путіна за ордером МКС на новому Саміті миру

У Швейцарії сказали, чи заарештують Путіна за ордером МКС на новому Саміті миру

21:37 Світ
Всі головні новини
Реклама

Популярне

Гороскоп Таро на тиждень з 17 по 23 червня: Водоліям - прибуток, Терезам - конфлікти 10770

Гороскоп Таро на тиждень з 17 по 23 червня: Водоліям - прибуток, Терезам - конфлікти

Гороскоп на завтра 17 червня: Терезам - різкий спад енергії, Козероги - кажіть усьому так 6947

Гороскоп на завтра 17 червня: Терезам - різкий спад енергії, Козероги - кажіть усьому "так"

Мухи облітатимуть будинок десятою дорогою: бабусин засіб боротьби з комахами 3878

Мухи облітатимуть будинок десятою дорогою: бабусин засіб боротьби з комахами

Привітання з Днем батька - зворушливі картинки та сильні слова 3307

Привітання з Днем батька - зворушливі картинки та сильні слова

Останні новини

04:05

Сотні літаків "зітруть" війська РФ у Криму: несподіваний прогноз перемоги України

03:13

Хрест чи пам'ятник: що правильно ставити на могилу - більшість і не здогадуєтьсяВідео

02:00

Соліст Quest Pistols Савлепов розсекретив свій новий роман і розповів про дівчину

01:20

Чи облишить Орбан допомогу Україні: що каже дипломат

16 червня, неділя
23:41

Євро 2024 дайджест: день 2-3 - найшвидший гол в історії чемпіонатів, воля Нідерландів до перемоги

Росія істерить, Китай опинився в пастці: Загородній – про те, чого чекати від саміту мируРосія істерить, Китай опинився в пастці: Загородній – про те, чого чекати від саміту миру
23:24

За участю України та РФ: новий Саміт миру буде про завершення війни – Кулеба

22:30

Чому не всі країни підписали підсумковий документ Саміту: у Зеленського дали відповідь

21:37

У Швейцарії сказали, чи заарештують Путіна за ордером МКС на новому Саміті миру

21:18

Анна Кошмал показала фотографію з чоловіком і привітала його

Реклама
21:01

У росіян пече від Саміту миру у ШвейцаріїВідеоблоги

20:48

Відомий телеведучий і боєць ЗСУ зробив заяву про мобілізацію

20:36

Святкували розлучення: колишня дружина DZIDZIO розкрила деталі стосунків з артистом

20:32

Правильне економічне бронюванняПогляд

20:04

ЗСУ відкрили полювання на авіацію РФ: ЗМІ назвали зброю, яка може перевершити F-16

19:20

У Путіна розкрили плани щодо наступу на півночі Харківської області

19:17

Українцям назвали години без електроенергії: графіки відключень на 17 червня

18:56

Пивоваров розплакався просто під час концерту: кадри, які зворушили фанівВідео

18:16

ЗСУ поліпшили ситуацію: Зеленський назвав головне завдання Сил оборони на фронті

18:15

Зеленський оголосив про терміни отримання винищувачів F-16

17:52

Який вигляд має зараз 30-річна донька Пономарьова: зірка показав архівне фото

Реклама
17:13

Українські бійці пішли на штурм і вибили ворога: офіцер НГУ назвав напрямок

16:52

Чому собака їсть траву: експерти розповіли, чого не вистачає тварині

16:48

Зеленський про ультиматум Путіна: "помножив на нуль" бажання закінчити війну

16:48

Перемовини з Росією, плани України та позиція Китаю: головні заяви Зеленського

16:33

Аж сяє: прибиральниця показала, як правильно чистити унітазВідео

16:25

Дощі та температура до +36°С: українцям назвали найспекотніший день тижня

15:27

У Байдена засумнівалися у здоровому глузді Путіна після його "мирних пропозицій" Україні

15:26

Формула Зеленського і РФ на перемовинах: опубліковано декларацію Саміту миру

15:12

Чому не можна допустити уявного миру в Україні: у Зеленського зробили заяву

15:04

Чи будуть електронні повістки та направлення на ВЛК: у Раді дали відповідь

14:44

"Це лише початок": президент Латвії назвав орієнтовну дату другого Саміту миру

14:40

Фінансовий гороскоп на тиждень з 17 по 23 червня: у кого зашуршить у кишенях

14:30

МАГАТЕ роками плекало ядерників в Ірані та навчало їх у РФ - Bild

14:26

Гороскоп на тиждень з 17 по 23 червня: Терезам - сварки, Тельцям - дорога

14:22

"Ми змусимо їх здатися": Мелоні відзначилась жорсткою заявою щодо росіян

14:01

Мухи облітатимуть будинок десятою дорогою: бабусин засіб боротьби з комахамиВідео

13:40

Премʼєр Нідерландів назвав "правильною" відсутність Росії на Саміті миру

13:19

Процес на роки: екс-глава МЗС назвав чіткі терміни вступу України до ЄС

13:07

Триває другий день Саміту миру у Швейцарії: головне

13:01

Текст декларації Саміту миру готовий: Кулеба відповів, чи враховано позицію України

Реклама
12:46

Любовний гороскоп на тиждень з 17 по 23 червня: Леви - слухайте серце, Ракам - романтика

12:46

Євро-2024 Румунія - Україна: анонс матчу, прогноз букмекерів, де дивитисяВідео

12:05

Трамп хоче згорнути допомогу Україні: вибухнув погрозами, не змінюючи текст

11:51

ЗСУ перехопили ініціативу на Харківщині: комбат назвав вирішальний фактор

11:29

Гороскоп Таро на тиждень з 17 по 23 червня: Водоліям - прибуток, Терезам - конфлікти

11:00

Слава Дьомін поінтригував фанатів словами у відповідь на чутки про роман із Ксенією Мішиною

10:51

Привітання з Днем батька - зворушливі картинки та сильні слова

10:44

Оточення росіян у Вовчанську: в ISW вказали на важливий аспект

10:24

Роздадуть гроші на оплату ЖКГ: у Мінсоцполітики розповіли, як їх отримати

09:58

Мирний саміт в Швейцарії: Шольц відповів, чи обговорювали "мирний план Путіна"

^
Мобілізація в Україні
Міноборони запустило додаток "Резерв+" для військовозобов'язаних: як він працюєЯк тепер потрібно проходити ВЛКНа одну довідку менше: що треба знати під час оновлення даних в ТЦК
Новини України
Новини КиєваТелеграм новини УкраїниПенсії в УкраїніКурс валютМобілізаціяТарифиПолітика
Сад та город
Що вигідно вирощувати на городі в УкраїніДачники розкрили секрет захисту від шкідників - потрібна 1 річЯка помилка під час поливу рослин може їх вбити
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на тижденьАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайський гороскоп на завтраМісячний календар 2024
Персони
Валерій Залужний новиниРоман Світан новиниВолодимир Зеленський новостиВолодимир Путін новиниКирило Буданов новини
Привітання
З днем народження, кумЗ днем народження дочкиЗ днем нарождення жінціЗ днем народження чоловіковіЗ днем народження синаЗ днем народження подруги
Мода та краса
Жіночі стрижкиФарбування волоссяГарний манікюрМодні помилкиНовини модиПоради від Андре Тана
Війна з Росією
Бої за АвдіївкуВійськова допомогаКарта повітряних тривогРосія проти НАТОКонтрнаступ ЗСУБавовна в РосіїКримРозпад Росії
Рецепти
ЗакускиСалатиПрості стравиЛегкі десертиНапоїСвяткове меню
Цікаве
ГоловоломкиТести по картинціОптичні ілюзіїНародні прикметиСпорт з Анітою ЛуценкоУкраїнська мова з АвраменкомУсе про шоу-бізнес
Синоптик
Прогноз погодиМагнітна буря
Лайфхаки и хитрости
ПранняКімнатні рослиниУсе про салоПрибиранняАвто
© 2002-2024, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів
Ми використовуемо cookies
Прийняти