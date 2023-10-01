Shahed може тікати від РЕБ: РФ б'є по Україні модернізованими дронами

Ворог удосконалює дрони Shahed, використовуючи композитні матеріали, пояснив Юрій Ігнат.

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Юрій Ігнат розповів про удари РФ дронами по Україні / Колаж: Главред, Фото : armyinform.com.ua, Telegram

Речник Командування Повітряних сил Збройних сил України Юрій Ігнат розповів про застосування країною-агресором РФ вдосконалених дронов-камікадзе для ударів по території України.

За його словами, Росія допрацювала БПЛА Shahed для того, щоб вони були сильніше захищені від засобів радіоелектронної боротьби. Про це представник ПС повідомив в ефірі інформаційного телемарафону.

При цьому він пояснив, що ворог удосконалює дрони Shahed, використовуючи композитні матеріали, які роблять їх менш помітними для радіолокаційних станцій. За його словами, БПЛА РФ є і без того непростою і малопомітною ціллю для засобів ППО. А останні доопрацювання дозволяють безпілотникам навіть після потрапляння в поле дії РЕБ, після виходу з його зони відновити зв'язок із супутником.

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"Вони випускають їх відповідно до переслідуваних завдань. Одна група Shahed може полетіти по колу, друга вилетить трохи пізніше, але полетить в напрямку. Таким чином, об'єкт буде атакований з обох сторін одночасно", - додав Ігнат.

Удари РФ по Україні

Раніше повідомлялося, що РФ масовано била по Україні: були названі цілі ударів. Ворог здійснив дронову атаку змішаного типу, розповіла Наталія Гуменюк.

Нагадаємо, Росія масовано атакувала Україну дронами. Вночі, 1 жовтня, російські окупанти масовано атакували Черкащину ударними безпілотниками. Начальник Черкаської ОВА ігор Табурець повідомив, що в області є попадання по промисловій інфраструктурі.

Нагадаємо, українцям назвали цілі – чим і коли планує бити РФ. Наталія Гуменюк розповіла про тактику дронових ударів РФ по території України.

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