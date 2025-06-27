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Чинив опір і травмував правоохоронця: друга Назарія Гусакова затримано, деталі

Анна Косик
27 червня 2025, 19:58
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Поплічнику Гусакова загрожує термін ув'язнення.
Задержание друга Гусакова, Назарий Гусаков
Справа Назарія Гусакова просувається / Колаж: Главред, фото: facebook.com/NazariRazan, соцмережі

Головне:

  • Поліція затримала друга Гусакова
  • Чоловік намагався втекти від правоохоронців
  • Довіреній особі Гусакова загрожує в'язниця

Справа Назарія Гусакова, якого підозрюють у можливому зловживанні зібраними на лікування благодійними коштами, набула нових обертів. 27 червня правоохоронцям вдалося затримати його друга.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на джерела. Найкращого друга і водночас довірену особу Гусакова вдалося затримати під час слідчих дій.

відео дня

З'ясувалося, що банківська картка затриманого використовувалась Гусаковим для збоку коштів на лікування.

Під час проведення правоохоронцями обшуків друг Гусакова чинив опір і намагався втекти на авто. Чоловік навіть наїхав на оперуповноваженого ДСР та травмував його.

"Втекти не вдалося - його затримали за ст. 208 КПК України. Автомобіль вилучено та відправлено на арештмайданчик", - розповіли джерела видання.

Тепер чоловікові загрожує до 5 років позбавлення волі за опір поліції із застосуванням насильства.

Скрин из тг
Скріншот з телеграм-каналу Главред

Дивіться відео із затримання друга Назарія Гусакова:

Скандал з Назарієм Гусаковим - що відомо

Нагадаємо, Главред писав, що у соціальних мережах розгорівся гучний скандал навколо 31-річного львів’янина й активіста Назарія Гусакова, який уже кілька років збирає кошти на лікування важкої спадкової хвороби — спінальної м’язової атрофії (СМА).

Згодом президент України Володимир Зеленський заявив, що Назарій Гусаков виїхав з території України. Наразі встановлюється його місцезнаходження та інші обставини.

В результаті правоохоронці відкрили дві кримінальні справи проти львівського активіста Назарія Гусакова, якого підозрюють у шахрайстві зі зборами на лікування.

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Хто такий Назарій Гусаков?

Назарій Гусаков — 31-річний львів’янин, який з дитинства живе зі спінальною м’язовою атрофією (СМА), рідкісним генетичним захворюванням, що поступово вражає м’язи, відповідальні за рух, ковтання та дихання. Діагноз йому поставили у 1 рік і 2 місяці. До 6 років він ще міг самостійно сидіти та підіймати руки, але з віком хвороба призвела до порушення опорного апарату, й нині він може рухати лише головою та пальцями рук. Він єдиний дорослий українець, який відкрито розповідає про своє життя з СМА, публікуючи дописи в соцмережах та даючи інтерв'ю.

Гусаков активно залучав громадськість до зборів коштів на лікування, зокрема на дорогі препарати, оскільки нібито отримував обмежену кількість ліків. Однак у червні 2025 року він опинився в центрі скандалу через підозри у непрозорому використанні зібраних коштів. Користувачі соцмереж звернули увагу на відсутність фінансових звітів, повторне використання одних і тих самих фотографій для підтвердження витрат та можливі зв'язки з онлайн-гемблінгом.

Гусаков заперечує звинувачення у шахрайстві, пояснюючи, що кошти зі зборів використовував не лише на ліки, а й на реабілітацію та побутові потреби. Він також зазначив, що часто купував ліки неофіційно, щоб зекономити, і не завжди мав чеки на підтвердження витрат.

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