Чинив опір і травмував правоохоронця: друга Назарія Гусакова затримано, деталі

Поплічнику Гусакова загрожує термін ув'язнення.

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Справа Назарія Гусакова просувається / Колаж: Главред, фото: facebook.com/NazariRazan, соцмережі

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Поліція затримала друга Гусакова

Чоловік намагався втекти від правоохоронців

Довіреній особі Гусакова загрожує в'язниця

Справа Назарія Гусакова, якого підозрюють у можливому зловживанні зібраними на лікування благодійними коштами, набула нових обертів. 27 червня правоохоронцям вдалося затримати його друга.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на джерела. Найкращого друга і водночас довірену особу Гусакова вдалося затримати під час слідчих дій.

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З'ясувалося, що банківська картка затриманого використовувалась Гусаковим для збоку коштів на лікування.

Під час проведення правоохоронцями обшуків друг Гусакова чинив опір і намагався втекти на авто. Чоловік навіть наїхав на оперуповноваженого ДСР та травмував його.

"Втекти не вдалося - його затримали за ст. 208 КПК України. Автомобіль вилучено та відправлено на арештмайданчик", - розповіли джерела видання.

Тепер чоловікові загрожує до 5 років позбавлення волі за опір поліції із застосуванням насильства.

Скріншот з телеграм-каналу Главред

Дивіться відео із затримання друга Назарія Гусакова:

Скандал з Назарієм Гусаковим - що відомо

Нагадаємо, Главред писав, що у соціальних мережах розгорівся гучний скандал навколо 31-річного львів’янина й активіста Назарія Гусакова, який уже кілька років збирає кошти на лікування важкої спадкової хвороби — спінальної м’язової атрофії (СМА).

Згодом президент України Володимир Зеленський заявив, що Назарій Гусаков виїхав з території України. Наразі встановлюється його місцезнаходження та інші обставини.

В результаті правоохоронці відкрили дві кримінальні справи проти львівського активіста Назарія Гусакова, якого підозрюють у шахрайстві зі зборами на лікування.

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Хто такий Назарій Гусаков? Назарій Гусаков — 31-річний львів’янин, який з дитинства живе зі спінальною м’язовою атрофією (СМА), рідкісним генетичним захворюванням, що поступово вражає м’язи, відповідальні за рух, ковтання та дихання. Діагноз йому поставили у 1 рік і 2 місяці. До 6 років він ще міг самостійно сидіти та підіймати руки, але з віком хвороба призвела до порушення опорного апарату, й нині він може рухати лише головою та пальцями рук. Він єдиний дорослий українець, який відкрито розповідає про своє життя з СМА, публікуючи дописи в соцмережах та даючи інтерв'ю. Гусаков активно залучав громадськість до зборів коштів на лікування, зокрема на дорогі препарати, оскільки нібито отримував обмежену кількість ліків. Однак у червні 2025 року він опинився в центрі скандалу через підозри у непрозорому використанні зібраних коштів. Користувачі соцмереж звернули увагу на відсутність фінансових звітів, повторне використання одних і тих самих фотографій для підтвердження витрат та можливі зв'язки з онлайн-гемблінгом. Гусаков заперечує звинувачення у шахрайстві, пояснюючи, що кошти зі зборів використовував не лише на ліки, а й на реабілітацію та побутові потреби. Він також зазначив, що часто купував ліки неофіційно, щоб зекономити, і не завжди мав чеки на підтвердження витрат.

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