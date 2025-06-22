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Проти хворого на СМА Гусакова поліція відкрила 2 справи: у чому його підозрюють

Маріна Фурман
22 червня 2025, 20:10
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Правоохоронці зараз намагаються встановити місце перебування Назарія Гусакова, якого підозрюють у шахрайстві.
Гусаков, полиция
У Мережі розгорівся скандал із Назарієм Гусаковим / Колаж: Главред, фото ua.depositphotos.com, facebook.com/NazariRazan

Основне:

  • Назарій Гусаков живе з рідкісною хворобою СМА
  • 31-річний чоловіка запідозрили у шахрайстві
  • Поліція відкрила на Гусакова дві кримінальні справи

Правоохоронці відкрили дві кримінальні справи проти львівського активіста Назарія Гусакова, якого підозрюють у шахрайстві зі зборами на лікування. Про це повідомляє пресслужба Національної поліції України.

Правоохоронці нагадали, що у медіа та в соціальних мережах поширюється інформація про можливе шахрайство, пов'язане зі збором коштів на нібито закупівлю дороговартісного препарату для лікування спіральної м’язової атрофії.

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"Користувачі висловлювали занепокоєння через відсутність звітності за зібрані кошти", – зазначили в поліції.

Правоохоронці попередньо встановили, що для збору коштів було використано щонайменше чотири фінансові установи та цифрові сервіси.

"Для встановлення всіх обставин та визначення кола потерпілих було відкрито кримінальні справи за двома статтями – шахрайство (ч. 4 ст. 190 Кримінального кодексу України) та легалізація доходів, одержаних злочинним шляхом (ч. 3 ст. 209 ККУ)", - йдеться в повідомленні.

У пресслужбі поліції додали, що зараз правоохоронці намагаються встановити місце перебування Назарія Гусакова та інших осіб, "які могли допомагати йому у незаконних оборудках".

Скандал із активістом Назарієм Гусаковим - останні новини

Нагадаємо, 17 червня 31-річного активіста з діагнозом СМА Назарія Гусакова запідозрили у шахрайстві. У соцмережах почали з'являтися скріншоти його приватних повідомлень, де він називає пожертви "підпискою на Нетфлікс", а також використовує одні й ті ж фото для підтвердження різних витрат і не надає звіти.

Згодом активіст зізнався, що не мав досвіду ведення звітності і не зберігав чеки за витрати, пов’язані з лікуванням.

У неділю, 22 червня, президент України Володимир Зеленський повідомив, що львівський активіст Назарій Гусаков, який хворіє на спінальну м’язову атрофію (СМА), 13 червня виїхав з території України. Наразі встановлюється його місцезнаходження та інші обставини.

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Що таке Національна поліція України?

Національна поліція України — центральний орган виконавчої влади, що забезпечує охорону прав і свобод людини, протидію злочинності, підтримання публічної безпеки та порядку. Діяльність Національної поліції спрямовується та координується Кабінетом Міністрів України через Міністра внутрішніх справ згідно із законом, пише Вікіпедія.

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