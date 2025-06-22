Рус
Читати російською
  1. Новини
  3. Україна

Назарій Гусаков, якого підозрюють у шахрайстві, виїхав з України - Зеленський

Руслана Заклінська
22 червня 2025, 15:58оновлено 22 червня, 16:36
160
Правоохоронці встановлюють місцезнаходження Назарія Гусакова та всі супутні обставини.
Назарій Гусаков, якого підозрюють у шахрайстві, виїхав з України - Зеленський
Львів'янин Назарій Гусаков, якого запідозрили в махінаціях, виїхав з України / Колаж: Главред, фото: Офіс президента України, instagram.com/nazarirazan

Ключові тези Зеленського:

  • Хворий на СМА Назарій Гусаков виїхав з України 13 червня
  • Місцезнаходження чоловіка, якого підозрюють у шахрайстві, встановлюється
  • Тривають перевірки даних про збори

Львівський активіст Назарій Гусаков, який хворіє на спінальну м’язову атрофію (СМА), 13 червня виїхав з території України. Наразі встановлюється його місцезнаходження та інші обставини. Про це повідомив президент України Володимир Зеленський.

Глава держави назвав ситуацію з благодійними зборами на лікування Назарія Гусакова "вкрай неприємною" і такою, що може дискредитувати інститут волонтерства в Україні.

відео дня

"Тривають перевірки всієї інформації, яка є в публічному доступі", - зазначив Зеленський за підсумками доповіді міністра внутрішніх справ України Ігоря Клименка.

За попередніми даними, для збору коштів було використано щонайменше чотири фінансові установи та низку цифрових сервісів. Водночас триває ідентифікація потенційних постраждалих.

"Гусаков залишив територію України 13 червня, наразі встановлюється його місцезнаходження та інші суттєві обставини. Дуже важливо – відновити справедливість та уникнути будь-якої дискредитації зборів і волонтерства як таких. На окремі випадки махінацій має бути законна відповідь", - наголосив президент.

Також Клименко доповів Зеленському про дії підрозділів Національної гвардії України на передовій, зокрема про ефективне використання ударних дронів у бойових умовах. Президент наголосив, що ще однією темою доповіді стала протидія кримінальним угрупованням, які мають зв’язки з російським криміналітетом та так званими "ворами в законі".

Скандал з Назарієм Гусаковим - що відомо

Як повідомляв Главред, 17 червня 31-річного активіста з діагнозом СМА Назарія Гусакова запідозрили у шахрайстві. У соцмережах почали з'являтися скріншоти його приватних повідомлень, де він називає пожертви "підпискою на Нетфлікс", а також використовує одні й ті ж фото для підтвердження різних витрат і не надає звіти.

Журналіст Денис Бігус, який раніше підтримував Гусакова, назвав ситуацію "тривожною" і закликав до пояснень. Мер Львова Андрій Садовий підтвердив, що місто надавало Назарію безоплатні препарати в межах програми на 3,5 млн грн.

Після хвилі запитів у його телеграм-каналі з’явилося повідомлення: "Якщо все вийде, то на еврізді, принаймні цього року збирати більше не доведеться. Залишиться лише реабілітаційні процедури та препарати".

Пізніше він визнав, що не мав досвіду ведення звітності і не зберігав чеки за витрати, пов’язані з лікуванням. У коментарі Суспільному Гусаков заперечив будь-які звинувачення у зловживаннях.

Читайте також:

Хто такий Назарій Гусаков?

Назарій Гусаков — 31-річний львів’янин, який з дитинства живе зі спінальною м’язовою атрофією (СМА), рідкісним генетичним захворюванням, що поступово вражає м’язи, відповідальні за рух, ковтання та дихання. Діагноз йому поставили у 1 рік і 2 місяці. До 6 років він ще міг самостійно сидіти та підіймати руки, але з віком хвороба призвела до порушення опорного апарату, й нині він може рухати лише головою та пальцями рук. Він єдиний дорослий українець, який відкрито розповідає про своє життя з СМА, публікуючи дописи в соцмережах та даючи інтерв'ю.

Гусаков активно залучав громадськість до зборів коштів на лікування, зокрема на дорогі препарати, оскільки нібито отримував обмежену кількість ліків. Однак у червні 2025 року він опинився в центрі скандалу через підозри у непрозорому використанні зібраних коштів. Користувачі соцмереж звернули увагу на відсутність фінансових звітів, повторне використання одних і тих самих фотографій для підтвердження витрат та можливі зв'язки з онлайн-гемблінгом.

Гусаков заперечує звинувачення у шахрайстві, пояснюючи, що кошти зі зборів використовував не лише на ліки, а й на реабілітацію та побутові потреби. Він також зазначив, що часто купував ліки неофіційно, щоб зекономити, і не завжди мав чеки на підтвердження витрат.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред

скандал Володимир Зеленський новини України Назарій Гусаков
Новини партнерів

Головне за день

Більше
Назарій Гусаков, якого підозрюють у шахрайстві, виїхав з України - Зеленський

Назарій Гусаков, якого підозрюють у шахрайстві, виїхав з України - Зеленський

15:58Україна
ЗСУ пішли в контрнаступ на важливому напрямку: вдалося звільнити території

ЗСУ пішли в контрнаступ на важливому напрямку: вдалося звільнити території

15:08Фронт
"Потрібно було захищати": нардеп відверто розповів про окупацію Криму в 2014-му

"Потрібно було захищати": нардеп відверто розповів про окупацію Криму в 2014-му

14:41Війна
Реклама

Популярне

Більше
Куди не можна їхати 22 червня: суворі прикмети і заборони цього дня

Куди не можна їхати 22 червня: суворі прикмети і заборони цього дня

Карта Deep State онлайн за 22 червня: що відбувається на фронті (оновлюється)

Карта Deep State онлайн за 22 червня: що відбувається на фронті (оновлюється)

Карта повітряних тривог в Україні онлайн: що збили за 22 червня (оновлюється)

Карта повітряних тривог в Україні онлайн: що збили за 22 червня (оновлюється)

Вдарити ракетою і добити БпЛА: розкрито сценарій нового обстрілу Києва

Вдарити ракетою і добити БпЛА: розкрито сценарій нового обстрілу Києва

"Ніколи не пробачу": Барбара Брильська висловилася про смерть путіністки Тализіної

"Ніколи не пробачу": Барбара Брильська висловилася про смерть путіністки Тализіної

Останні новини

16:08

Міг не змикати очей по 5 діб поспіль: чому Сталін боявся спати

15:58

Назарій Гусаков, якого підозрюють у шахрайстві, виїхав з України - Зеленський

15:51

Яку пенсію платять після 35 років стажу із середньою зарплатою: цифра вражає

15:08

ЗСУ пішли в контрнаступ на важливому напрямку: вдалося звільнити території

14:49

Українцям повертають гроші за комунальні послуги: кому прийде компенсація

Угоду Трампа і Путіна укладено, стався розмін Ірану на Україну – ЖдановУгоду Трампа і Путіна укладено, стався розмін Ірану на Україну – Жданов
14:41

"Потрібно було захищати": нардеп відверто розповів про окупацію Криму в 2014-му

14:30

Секрет ідеальних огірків: як уникнути гіркоти та деформації

14:17

Зеленський ввів нові санкції проти фізичних та юридичних осіб - хто під ударом

13:57

"Чорні стовпи диму та вогню": ГУР спалили ешелон РФ на ЗапоріжжіВідео

Реклама
13:47

Ціни злетять вгору: експерт попередив про здорожчання сезонних фруктів

13:37

"Збивати ракетами - безглуздо": названо реальний спосіб протидії атакам "Шахедів"

13:14

Цифри стали несподіванкою: як відрізняються пенсії в Україні та країнах Європи

13:10

Чому жук називається божа корівка - магія, значення та ролі в природі і культурі

12:49

Олена Мозгова зізналася, хто був її найкращим чоловіком

12:46

Водіям в Україні загрожує великий штраф: що потрібно негайно перевірити

12:42

Любовний гороскоп на тиждень з 23 по 29 червня

12:40

Мобілізація по-новому: Сирський заявив про зміни для ТЦК та умову контрнаступу

12:13

Звідки пішла назва міста Суми: легенди, історія та сучасність

12:04

Температура впаде до +7 градусів: коли в Україну прийдуть дощі та сильний вітер

11:33

Українців чекають зміни: головком різко прокоментував роботу ТЦК

Реклама
11:22

Гороскоп Таро на тиждень з 23 по 29 червня: Ракам - удар по бюджету, Рибам - відпочинок

11:12

Зірвали плани: Сирський зізнався, скільки територій контролюють ЗСУ на Курщині

10:37

Україна зможе піти у контрнаступи: Сирський розповів, що готують ЗСУ

10:28

Фінансовий гороскоп на тиждень з 23 по 29 червня

10:26

Путін насолоджується: Подоляк назвав причини, через які РФ не припинить війну

10:21

Китайський гороскоп на завтра 23 червня: Коням - конфлікти, Мавпам - безсоння

09:57

Путін сказав не спроста: в ISW пояснили, чому в РФ заговорили про "брудну бомбу"

09:52

Карта повітряних тривог в Україні онлайн: що збили за 22 червня (оновлюється)

09:44

Після атаки на Іран: у США заговорили про імпічмент Трампа, деталі

09:30

Хто придумав фразу "Слава Україні!" — правда, яку приховували століттямиВідео

09:28

Гороскоп на завтра 23 червня: Терезам - благословенний день, Рибам - відпочинок

09:06

РФ ударом по Донеччині вбила підлітка: що відомо про наслідки нічної атакиФото

09:03

Гороскоп на тиждень з 23 по 29 червня: Овну - розчарування, Раки отримають шанс

09:01

Карта Deep State онлайн за 22 червня: що відбувається на фронті (оновлюється)

08:49

Удар по Ірану: відомо, скільки бомб та ракет США скинули на ядерні об’єкти

08:33

В США вирішили заручитися підтримкою Лукашенка у припиненні війни в Україні - ЗМІ

07:54

США атакували ядерні об’єкти Ірану: Трамп зробив заяву та розкрив деталі

06:19

Путін помітно осмілів і захотів більше кровіПогляд

05:30

Ребус для тих, у кого чудовий зір: треба за 7 секунд знайти цифру 94

04:35

Чому неправильно казати "китайка" і "корейка": 2 слова означають не те, що всі думаютьВідео

Реклама
04:07

"Ми знайдемо дрони на кожну ногу окупанта": Зеленський зробив гучну заяву

03:41

Зруйновано будинки, є жертва: РФ атакувала "Шахедами" Чернігівщину

03:32

Вдарити ракетою і добити БпЛА: розкрито сценарій нового обстрілу Києва

01:22

Радує і ціна, і якість: експерти назвали ТОП-10 вживаних авто до 5 років

21 червня, субота
23:50

"Мій найдорожчий скарб": Вакарчук вперше публічно показав своїх дітей

23:07

Ніяким мирним посередником Лукашенко не будеПогляд

22:57

Обійняв маму і помер: після повернення з полону помер Сергій ДобровольськийВідео

22:31

Гороскоп на завтра 22 червня: Ракам - приємна новина, Козорогам - неприємності

22:31

"Ніколи не пробачу": Барбара Брильська висловилася про смерть путіністки Тализіної

22:04

Келог у Мінську: кілька слів для розуміння ситуаціїПогляд

Новини України
Новини КиєваПенсії в УкраїніМобілізаціяПолітикаТелеграм новини України
Сад та город
Садівник назвав найефективніший засіб проти бур'янівЯка помилка під час поливу рослин може їх вбитиДачники розкрили секрет захисту від шкідників - потрібна 1 річ
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп на тижденьАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайський гороскоп на завтраМісячний календар 2025Гороскоп Таро
Економіка
Грошова допомогаТарифиКурс валютЦіни на продукти
Рецепти
Святкове менюЗакускиСалатиПрості стравиЛегкі десертиНапої
Привітання
З днем народження дочкиЗ днем нарождення жінціЗ днем народження чоловіковіЗ днем народження синаЗ днем народження подругиЗ днем народження, кум
Цікаве
Оптичні ілюзіїНародні прикметиСпорт з Анітою ЛуценкоУкраїнська мова з АвраменкомУсе про шоу-бізнесГоловоломкиТести по картинці
Лайфхаки та хитрощі
ПранняКімнатні рослиниУсе про салоПрибиранняАвто
Новини шоу бізнесу
Ані ЛоракНастя КаменськихКейт МіддлтонВіталій КозловськийАлла ПугачоваПотапМаксим ГалкінСофія РотаруОльга СумськаФіліп КіркоровОлена Зеленська
Синоптик
Прогноз погодиМагнітні буріПогода на сьогодніПогода на завтраПилова буря
Мода та краса
Жіночі стрижкиФарбування волоссяГарний манікюрМодні помилкиНовини модиПоради від Андре Тана
Культура
Чому Волинську область не назвали ЛуцькоюЗвідки насправді взялися українціЧому саме Київ став столицею УкраїниЯк Росія вкрала в України гімн
© 2002-2025, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів Звіт про прозорість JTI
Ми використовуемо cookies
Прийняти