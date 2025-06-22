Назарій Гусаков, якого підозрюють у шахрайстві, виїхав з України - Зеленський

Правоохоронці встановлюють місцезнаходження Назарія Гусакова та всі супутні обставини.

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Львів'янин Назарій Гусаков, якого запідозрили в махінаціях, виїхав з України / Колаж: Главред, фото: Офіс президента України, instagram.com/nazarirazan

Ключові тези Зеленського:

Хворий на СМА Назарій Гусаков виїхав з України 13 червня

Місцезнаходження чоловіка, якого підозрюють у шахрайстві, встановлюється

Тривають перевірки даних про збори

Львівський активіст Назарій Гусаков, який хворіє на спінальну м’язову атрофію (СМА), 13 червня виїхав з території України. Наразі встановлюється його місцезнаходження та інші обставини. Про це повідомив президент України Володимир Зеленський.

Глава держави назвав ситуацію з благодійними зборами на лікування Назарія Гусакова "вкрай неприємною" і такою, що може дискредитувати інститут волонтерства в Україні.

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"Тривають перевірки всієї інформації, яка є в публічному доступі", - зазначив Зеленський за підсумками доповіді міністра внутрішніх справ України Ігоря Клименка.

За попередніми даними, для збору коштів було використано щонайменше чотири фінансові установи та низку цифрових сервісів. Водночас триває ідентифікація потенційних постраждалих.

"Гусаков залишив територію України 13 червня, наразі встановлюється його місцезнаходження та інші суттєві обставини. Дуже важливо – відновити справедливість та уникнути будь-якої дискредитації зборів і волонтерства як таких. На окремі випадки махінацій має бути законна відповідь", - наголосив президент.

Також Клименко доповів Зеленському про дії підрозділів Національної гвардії України на передовій, зокрема про ефективне використання ударних дронів у бойових умовах. Президент наголосив, що ще однією темою доповіді стала протидія кримінальним угрупованням, які мають зв’язки з російським криміналітетом та так званими "ворами в законі".

Скандал з Назарієм Гусаковим - що відомо

Як повідомляв Главред, 17 червня 31-річного активіста з діагнозом СМА Назарія Гусакова запідозрили у шахрайстві. У соцмережах почали з'являтися скріншоти його приватних повідомлень, де він називає пожертви "підпискою на Нетфлікс", а також використовує одні й ті ж фото для підтвердження різних витрат і не надає звіти.

Журналіст Денис Бігус, який раніше підтримував Гусакова, назвав ситуацію "тривожною" і закликав до пояснень. Мер Львова Андрій Садовий підтвердив, що місто надавало Назарію безоплатні препарати в межах програми на 3,5 млн грн.

Після хвилі запитів у його телеграм-каналі з’явилося повідомлення: "Якщо все вийде, то на еврізді, принаймні цього року збирати більше не доведеться. Залишиться лише реабілітаційні процедури та препарати".

Пізніше він визнав, що не мав досвіду ведення звітності і не зберігав чеки за витрати, пов’язані з лікуванням. У коментарі Суспільному Гусаков заперечив будь-які звинувачення у зловживаннях.

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Хто такий Назарій Гусаков? Назарій Гусаков — 31-річний львів’янин, який з дитинства живе зі спінальною м’язовою атрофією (СМА), рідкісним генетичним захворюванням, що поступово вражає м’язи, відповідальні за рух, ковтання та дихання. Діагноз йому поставили у 1 рік і 2 місяці. До 6 років він ще міг самостійно сидіти та підіймати руки, але з віком хвороба призвела до порушення опорного апарату, й нині він може рухати лише головою та пальцями рук. Він єдиний дорослий українець, який відкрито розповідає про своє життя з СМА, публікуючи дописи в соцмережах та даючи інтерв'ю. Гусаков активно залучав громадськість до зборів коштів на лікування, зокрема на дорогі препарати, оскільки нібито отримував обмежену кількість ліків. Однак у червні 2025 року він опинився в центрі скандалу через підозри у непрозорому використанні зібраних коштів. Користувачі соцмереж звернули увагу на відсутність фінансових звітів, повторне використання одних і тих самих фотографій для підтвердження витрат та можливі зв'язки з онлайн-гемблінгом. Гусаков заперечує звинувачення у шахрайстві, пояснюючи, що кошти зі зборів використовував не лише на ліки, а й на реабілітацію та побутові потреби. Він також зазначив, що часто купував ліки неофіційно, щоб зекономити, і не завжди мав чеки на підтвердження витрат.

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