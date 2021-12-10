Соціологи з'ясували, кого українці хочуть бачити в кріслі президента - Зеленський зберігає лідерство

Володимир Зеленський залишається лідером президентського рейтингу / УНІАН

Соціологічна група Рейтинг оцінила електоральні симпатії українців. Згідно з проведеним опитуванням, з'ясувалося, що якби вибори президента України пройшли на початку грудня 2021 року, то в першому турі найбільшу підтримку виборців отримав би чинний президент Володимир Зеленський.

За Зеленського проголосували б 23,5% серед тих, хто голосуватиме і визначився з вибором. У порівнянні з серединою листопада (23,1%) рейтинг чинного президента не змінився, йдеться у повідомленні на сайті групи Рейтинг.

За експрезидента, лідера Європейської солідарності Петра Порошенка проголосували б 13,4% респондентів (у середині листопада його підтримка становила 13,3%).

Юлія Тимошенко набрала б 9,9% голосів (у середині листопада - 10,9%), Юрій Бойко - 9,3% (у середині листопада - 9,2%), Дмитро Разумков - 7,5%, (у середині листопада - 8,3%).

Свіжий президентський рейтинг / ratinggroup.ua

ratinggroup.ua

Опитування проведене соціологічною групою Рейтинг 6-8 листопада 2021 року серед 2500 респондентів по всій Україні за винятком окупованих Росією територій.

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Метод опитування: CATI (Computer Assisted Telephone Interviewing - телефонні інтерв'ю з використанням комп'ютера). Помилка репрезентативності дослідження: не більше 2,0%.

Як повідомляв Главред, згідно з опитування КМІС, у жовтні чинний глава держави Володимир Зеленський зберігав лідерські позиції в рейтингу можливих кандидатів у президенти України, але порівняно з весною-літом його підтримка знизилася.

Якби вибори президента відбулися в середині жовтня, то за Зеленського проголосували б 24,7% серед тих, хто збирається голосувати і визначився з вибором.

Соцопитування, проведене Центром Разумкова в кінці жовтня 2021 показало, що Зеленський з 31,6% голосів лідирує і серед кандидатів на посаду президента України, за яких українці не голосуватимуть за жодних обставин. На другому місці антирейтингу розташувався Петро Порошенко (31,6%), на третьому - Віктор Медведчук (24,7%).

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